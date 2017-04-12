Париж вводить нову систему моніторингу викидів транспортних засобів

Мер Парижа Анн Ідальго і мер Лондона Садок Хан оголосили про нову систему моніторингу викидів автомобілів в своїх містах з метою боротьби з проблемами якості повітря, від яких страждають обидві столиці. Їх план дозволить системі ідентифікувати реальні свідчення викидів автомобілів, що дасть людям більше інформації про забруднення повітря конкретних авто.

Оцінка кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу кожного автомобіля буде ґрунтуватися на результатах «реального» тестування з використанням аналізатора викидів і Міжнародної ради з екологічно чистого транспорту.

Ми повинні мати можливість створити надійну систему підрахунку даних, яка буде надана всім нашим громадянам і дозволить їм дізнатися, які автомобілі є джерелами певних викидів насправді, — сказала Ідальго на міжнародній конференції по забрудненню повітря. Ця нова схема покладе кінець застосовуваним «стратегіям обману» і надасть лондонцям і парижанам чесну, точну та незалежну оцінку викидів автомобілів на наших дорогах, — додав Хан.