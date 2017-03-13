Пестициди вбивають не лише комах, а й людей

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Пестициди небезпечні не тільки для колорадських жуків та інших шкідників. Вони вбивають бджіл і є причиною смерті 200 тисяч осіб на рік. Хімічні та біологічні компоненти цих речовин накопичуються в організмі фермерів, у воді і ґрунті, потрапляють на стіл у вигляді продуктів харчування. Про це заявив Спеціальний доповідач з питання про право на харчування Хілал Ельвер і Спеціальний доповідач з питання про токсичні відходи Баскут Тунджак, які представили на розгляд Ради ООН з прав людини доповідь з цієї проблеми.



У доповіді експертів ООН зазначається, що найвищі рівні пестицидів виявляють в овочах, листової зелені і фруктів, таких як яблука, полуниця і виноград. Через забруднені корми пестициди акумулюються в організмі тварин. У м’ясі птиці та яйцях часто можна зустріти інсектициди, а молоко та інші молочні продукти можуть містити цілий ряд шкідливих речовин внаслідок їх накопичення в жирових тканинах тварин. Потрапляють пестициди і в питну воду.

За останні 50 років населення планети зросло більш ніж у 2 рази, у той час як площа орних земель збільшилася лише на 10%. Розвиток технології виробництва пестицидів поряд з іншими сільськогосподарськими інноваціями безсумнівно сприяло збереженню темпів зростання сільськогосподарського виробництва. Однак це відбувається на шкоду здоров’ю людини і навколишньому середовищу.

Експерти ООН закликала всі держави домагатися скорочення використання пестицидів і негайно заборонити найбільш небезпечні з них. Спеціальні доповідачі вважають, що існує можливість виробляти більш здорове, багате живильними речовинами продовольство при більш високій врожайності без використання або з мінімальним використанням токсичних хімічних речовин.