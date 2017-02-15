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Полярні стратосферні хмари з’явилися навколо Північного полярного кола (фото)

в Фото 15.02.2017 26 пер.

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Спостерігачі повідомляють про спалах полярних стратосферних хмар навколо Північного полярного кола. «13 лютого небо було наповнено їх яскравими кольорами від сходу до заходу сонця», — говорить Міа Сталнаке, закарбувавши полярні стратосферні хмари в Кіруні, Швеція. Ці незвичайні хмари спостерігалися також по всій Фінляндії, повідомляє Матті Хелінь, сфотографувавши явище також 13 лютого.

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Такі хмари, які іноді називають нічними світлими хмарами, є найвищими хмарами Землі. Це дуже холодні, вкрай розріджені і заповнені маленькими кристалами льоду хмари, що ширяють на висоті близько 80 кілометрів над поверхнею нашої планети. Коли сонячні промені проходять крізь ці крижані кристалики, хмари набувають насиченого синього кольору, добре помітного в глибоких сутінках.

 
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