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Деякі смартфони заражені вірусами ще до використання

в Ґаджети 16.03.2017 57 пер.

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Кілька десятків мобільних пристроїв на базі Android виявлені з попередньо встановленими троянами.

Кілька десятків мобільних пристроїв на базі Android великих виробників виявлені з попередньо встановленими троянами, повідомляє компанія Check Point.

Мова йде про деякі моделі смартфонів Samsung Galaxy, Xiaomi і Lenovo. Всього шкідливим ПЗ було заражено 38 пристроїв.

При цьому у всіх випадках шкідливі програми були завантажені в смартфони не з вини користувачів, а були встановлені спочатку, ще до того, як пристрої придбали.

У компанії вважають, що шкідливі програми були додані в смартфони під час поставок. Більше того, частина з них не може бути видалена.

 
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