Робота, яка вас згубить, або чим небезпечний сидячий спосіб життя

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

На спинках офісних стільців можна розміщувати попереджувальні написи, як на пачках сигарет. Ви сидите і ризик смерті зростає. Чим саме небезпечний сидячий спосіб життя? Пояснення медиків.

Рух для людського тіла – природно і корисно. Але з появою телевізорів, комп’ютерів та сидячої роботи люди стали більше часу проводити сидячи, ніж будь-коли в історії людства. Вчені називають сидіння «бичем сучасного суспільства» та попереджають про ризик розвитку метаболічного синдрому, який може стати причиною онкологічних захворювань.

Гіпертонія, інсульт, геморой, остеохондроз, викривлення хребта, варикоз, проблеми з кровообігом, хвороби нирок – не повний, але переконливий список загроз для мешканців офісів.

До речі, вчені Міссурійського університету (США) нещодавно з’ясували, що шкоду, заподіяну організму сидячим способом життя, можна порівняти з наслідками куріння.

Ви сидите – ризик смерті зростає

Ризик померти протягом 15 років у тих, хто проводить сидячи більше шести годин на добу, виростає на 40% порівняно з тими, хто сидить не більше трьох годин.

Середньостатистичний день сучасної людини:

Сидимо – 9,3 год на добу

Ходимо або стоїмо – 6,5 год в добу

Бігаємо, займаємося спортом – 0,7 год на добу

Спимо – 7,5 год на добу

Ви сидите – тіло товстішає

Кожна четверта жінка і кожен шостий чоловік в Україні страждають від надмірної ваги.

Учені Тель-Авівського Університету з’ясували, що навіть регулярні заняття спортом не допоможуть схуднути тим, хто веде сидячий спосіб життя. Тиск, який чиниться на нижню частину тіла, підвищує вироблення жиру в ній на 50%, жирова тканина швидко розростається і проникає в м’язи.

Як тільки ви сідаєте:

М’язи ніг «відключаються»;

Швидкість втрати калорій падає до 1 хвилину;

Вироблення ензимів для спалювання жиру падає на 90%.

Співвідношення витрати енергії при різних видах діяльності (%)

сидимо 0% (точка відліку)

стоїмо +10%

жуємо +15%

йдемо +150%

піднімаємося сходами +220%

Ви сидите – серце слабшає

На відміну від тих, хто працює стоячи, у тих, хто весь день сидить, ризик серцево-судинних захворювань підвищується в два рази. Серцевий м’яз, як і будь-який інший, за відсутності фізичної активності стає менш еластичним, що призводить до підвищення артеріального тиску і проблем з судинами.

Через дві години після того, як ви сіли, рівень холестерину підвищується на 20%.

Зміцнюємо судини, покращуємо кровообіг

Судинорозширювальними і протизапальними властивостями володіє екстракт гінкго білоба – завдяки вмісту в ньому речовин, підвищується еластичність стінок кровоносних судин.

На основі екстракту гінкго білоба створені рослинні препарати Білобіл Інтенс і Танакан.

А в Меморіцітамі, крім рослинного компонента, міститься пірацетам і фосфохолин – речовини-ноотропи, які сприяють нормалізації роботи клітин мозку, покращуючи надходження в них кисню, при сидячому способі життя.

З варикозом допоможе впоратися компресійний трикотаж Алком – колготи, панчохи, гольфи з особливою будовою волокон (бувають і чоловічі, і жіночі).

Венотонізуючий засіб Флебодіа покращує кровообіг в організмі, зміцнює стінки капілярів.

Активізувати венозну і лімфатичну циркуляцію (особливо в області тазу) допоможе Ескулекс – з рутином, екстракти кінського каштана і цінтели.

Для поліпшення стану кровоносних судин ніг застосовується і Венітан – теж на основі екстракту кінського каштана, і Ліотон (діюча речовина – гепарин).

Встати зі стільця живим

Практичні поради:

Встаньте і пройдіться при кожній можливості

Не менше 30 хвилин в день ходіть пішки

Користуйтеся сходами замість ліфта

Раз на півроку проходите курс масажу для спини і шийно-комірцевої зони

Кожні дві години робіть розминку.

Кожні 15 хвилин відводите очі від монітора, подивіться у вікно, сфокусуйтеся на найдальших видимих об’єктах, перейдіть на предмети на робочому столі. Повторіть кілька разів рух погляду вправо-вліво, далеко-близько.

Уберегти зір допоможуть таблетки і краплі з натуральними компонентами. Препарат Візіо Баланс містить екстракти календули, шкірки винограду, лютеїн, порошок ягід чорниці. Стрикс Форте – теж екстракт чорниці. До складу Окювайт лютеїн форте входять лютеїн, каротиноїди, отримані з чорнобривців, вітамін Е, селен і цинк.

Несподіваний факт

Оптимальний кут нахилу в положенні сидячи – 135%. Тоді навантаження на спину менше, ніж в рівному положенні або при сидінні з нахилом вперед.

Коли ви сидите в звичайній офісній позі, тиск на хребет вдвічі вище, ніж в положенні стоячи, і у вісім разів вище, ніж коли ви лежите. Через надмірне навантаження на шийний і поперековий відділи хребет викривляється, людина починає горбитися.

Відбувається порушення розподілу навантаження на м’язи, які утримують хребет у правильному положенні. В результаті розвиток м’язів, розташованих з різних сторонах осі хребта, відбувається нерівномірно, сила і тонус одних м’язів підвищується, інших — знижується, що викликає викривлення осі.

Впоратися з сутулістю і болем у спині допоможуть коректори постави Алком. Спеціальні пристосування підтримують м’язи спини, сприяють відновленню нормального стану відділів хребта.