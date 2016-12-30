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Samsung Galaxy S8 отримає цікаве доповнення

в Ґаджети 30.12.2016 34 пер.

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Всюдисущий веб-ресурс Weibo продовжує розбурхувати уми сучасних користувачів мобільних пристроїв. Сьогодні стало відомо, що компанія «Samsung» обіцяє доповнити свій майбутній флагман моделі Galaxy S8 приємним сюрпризом. Так, флагман обіцяють обладнати бонусом у вигляді стилуса-пера S Pen. Таким чином, стилус стане доступний не тільки для власників Galaxy Note.


Як уточнює джерело, новий стилус отримає інтегровану підтримку, але не буде мати можливості вставлятися у корпус смартфона. І ця особливість не здається чимось неймовірним, враховуючи фіаско Note7 і великими габаритними розмірами поки ще не представленої публіці моделі S8.

Нагадаємо, що свіжа розробка від південнокорейського розробника повинна отримати поліпшену фотокамеру, 5,5-дюймовий AMOLED дисплей, який займе майже всю корисну площу лицьової поверхні девайса. Відомо, що цей апарат буде призначений для успішної роботи з пристроями для віртуальної реальності.

Натхнення: mobnovelty.ru

 
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