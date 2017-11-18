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Сколько можно заработать на автомойке самообслуживания

в Авто 18.11.2017 4 Просмотров

 
 

Мойка самообслуживания как быстро окупаемый бизнес

Построить бизнес с минимальными затратами и самой быстрой окупаемостью мечтает практически каждый начинающий предприниматель. Автомоечный бизнес является одним из самых рентабельных. Спрос на автомобили постоянно возрастает, соответственно пропорционально растет спрос и на услуги автомоек.

Компания Аква Технология один из крупнейших экспертов в бизнесе автомоек, но сайте которого представлен широкий ассортимент товаров и услуг. Также огромной популярностью пользуется строительство автомоек под ключ с учетом индивидуальных пожеланий каждого клиента.

Конструкция автомобильной мойки состоит из следующих элементов:

  • пол мойки – бетонная подушка;
  • металлический каркас;
  • стеклянные перегородки;
  • материал для навесов согласовывается с заказчиком;
  • отстойник для сбора отработанной воды;
  • установка системы антиоблединения в зимний период по желанию заказчика.

Более подробно с организацией бизнеса, оборудованием можно ознакомится на сайте компании http://aqua-technic.ru/. На все вопросы готовы ответить квалифицированные специалисты.

Этапы постройки бизнеса

Автомоечный бизнес от Аква Технологии

В автомойку под ключ выгодно вкладывать инвестиции. Даже при минимальных капиталовложениях рентабельность может достигнуть 80%. Корректная и безошибочная организация дела, правильная постройка и качественное оборудование – это то, от чего зависит успех в бизнесе. Компания Аква Технология предлагает клиентам сопровождение на всех этапах постройки бизнеса, в т.ч.

  • разработка бизнес-плана;
  • выбор и получение участка для постройки автомойки;
  • разработка и согласование проектной документации;
  • полная организация строительства, проложение коммуникаций, настройка оборудования и его обслуживание в будущем;
  • юридическая консультация по всем вопросам.

Комплект необходимого оборудования

Бизнесс платформа на базе автомоечного бизнеса

Купив профессиональное оборудование для автомойки в России владелец бизнеса обеспечит качественную и производительную работу всего автомоечного комплекса. Российская компания предлагает оборудование высокого качества по доступной цене. В комплект самого необходимого как правило входят:

  • механизм для подачи воды высокого давления. Важные характеристики: класс мойки, длинна шланга, давление, производительность, бак для моющего средства, функция забора воды, материал корпуса насоса, насадки;
  • набор рукавов высокого давления;
  • консоль – металлическая трубка, предназначена для минимизации износа рукавов высокого давления;
  • пеногенератор – предназначен для образования активной пены.

Франшиза мойки самообслуживания

Франшиза автомойки самообслуживания от Аква Техник

Упростить процедуру начала бизнеса можно купив франшизу автомойки самообслуживания под ключ. Успех в данном случае гарантируют узнаваемость бренда потенциальными клиентами, четко налаженный процесс и коллективный опыт наработанный предшественниками. Отсутствие волокиты с документами, отчислениями и малоэффективной доходностью является преимуществами покупки франшизы.

В рамках франчайзинга компания Аква Технология Россия предоставляет:

  • высококачественное оборудование для мойки;
  • осуществление строительства мойки под ключ;
  • информационно-технологическая поддержка;
  • минимальные вложения и высокая рентабельность;
  • юридическое сопровождение;
  • консультации квалифицированных специалистов;
  • своевременное и качественное обслуживание оборудования.

Рассчитать индивидуально стоимость и условия франшизы, обсудить подробности открытия автомойки и другие возникшие у вас вопросы можно связавшись с представителями компании Аква Технология.

 
 
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