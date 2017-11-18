Сколько можно заработать на автомойке самообслуживания

Мойка самообслуживания как быстро окупаемый бизнес
Построить бизнес с минимальными затратами и самой быстрой окупаемостью мечтает практически каждый начинающий предприниматель. Автомоечный бизнес является одним из самых рентабельных. Спрос на автомобили постоянно возрастает, соответственно пропорционально растет спрос и на услуги автомоек.
Компания Аква Технология один из крупнейших экспертов в бизнесе автомоек, но сайте которого представлен широкий ассортимент товаров и услуг. Также огромной популярностью пользуется строительство автомоек под ключ с учетом индивидуальных пожеланий каждого клиента.
Конструкция автомобильной мойки состоит из следующих элементов:
- пол мойки – бетонная подушка;
- металлический каркас;
- стеклянные перегородки;
- материал для навесов согласовывается с заказчиком;
- отстойник для сбора отработанной воды;
- установка системы антиоблединения в зимний период по желанию заказчика.
Более подробно с организацией бизнеса, оборудованием можно ознакомится на сайте компании http://aqua-technic.ru/. На все вопросы готовы ответить квалифицированные специалисты.
Этапы постройки бизнеса
В автомойку под ключ выгодно вкладывать инвестиции. Даже при минимальных капиталовложениях рентабельность может достигнуть 80%. Корректная и безошибочная организация дела, правильная постройка и качественное оборудование – это то, от чего зависит успех в бизнесе. Компания Аква Технология предлагает клиентам сопровождение на всех этапах постройки бизнеса, в т.ч.
- разработка бизнес-плана;
- выбор и получение участка для постройки автомойки;
- разработка и согласование проектной документации;
- полная организация строительства, проложение коммуникаций, настройка оборудования и его обслуживание в будущем;
- юридическая консультация по всем вопросам.
Комплект необходимого оборудования
Купив профессиональное оборудование для автомойки в России владелец бизнеса обеспечит качественную и производительную работу всего автомоечного комплекса. Российская компания предлагает оборудование высокого качества по доступной цене. В комплект самого необходимого как правило входят:
- механизм для подачи воды высокого давления. Важные характеристики: класс мойки, длинна шланга, давление, производительность, бак для моющего средства, функция забора воды, материал корпуса насоса, насадки;
- набор рукавов высокого давления;
- консоль – металлическая трубка, предназначена для минимизации износа рукавов высокого давления;
- пеногенератор – предназначен для образования активной пены.
Франшиза мойки самообслуживания
Упростить процедуру начала бизнеса можно купив франшизу автомойки самообслуживания под ключ. Успех в данном случае гарантируют узнаваемость бренда потенциальными клиентами, четко налаженный процесс и коллективный опыт наработанный предшественниками. Отсутствие волокиты с документами, отчислениями и малоэффективной доходностью является преимуществами покупки франшизы.
В рамках франчайзинга компания Аква Технология Россия предоставляет:
- высококачественное оборудование для мойки;
- осуществление строительства мойки под ключ;
- информационно-технологическая поддержка;
- минимальные вложения и высокая рентабельность;
- юридическое сопровождение;
- консультации квалифицированных специалистов;
- своевременное и качественное обслуживание оборудования.
Рассчитать индивидуально стоимость и условия франшизы, обсудить подробности открытия автомойки и другие возникшие у вас вопросы можно связавшись с представителями компании Аква Технология.