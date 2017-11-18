Сколько можно заработать на автомойке самообслуживания

Мойка самообслуживания как быстро окупаемый бизнес

Построить бизнес с минимальными затратами и самой быстрой окупаемостью мечтает практически каждый начинающий предприниматель. Автомоечный бизнес является одним из самых рентабельных. Спрос на автомобили постоянно возрастает, соответственно пропорционально растет спрос и на услуги автомоек.

Компания Аква Технология один из крупнейших экспертов в бизнесе автомоек, но сайте которого представлен широкий ассортимент товаров и услуг. Также огромной популярностью пользуется строительство автомоек под ключ с учетом индивидуальных пожеланий каждого клиента.

Конструкция автомобильной мойки состоит из следующих элементов:

пол мойки – бетонная подушка;

металлический каркас;

стеклянные перегородки;

материал для навесов согласовывается с заказчиком;

отстойник для сбора отработанной воды;

установка системы антиоблединения в зимний период по желанию заказчика.

Более подробно с организацией бизнеса, оборудованием можно ознакомится на сайте компании http://aqua-technic.ru/. На все вопросы готовы ответить квалифицированные специалисты.

Этапы постройки бизнеса

В автомойку под ключ выгодно вкладывать инвестиции. Даже при минимальных капиталовложениях рентабельность может достигнуть 80%. Корректная и безошибочная организация дела, правильная постройка и качественное оборудование – это то, от чего зависит успех в бизнесе. Компания Аква Технология предлагает клиентам сопровождение на всех этапах постройки бизнеса, в т.ч.

разработка бизнес-плана;

выбор и получение участка для постройки автомойки;

разработка и согласование проектной документации;

полная организация строительства, проложение коммуникаций, настройка оборудования и его обслуживание в будущем;

юридическая консультация по всем вопросам.

Комплект необходимого оборудования

Купив профессиональное оборудование для автомойки в России владелец бизнеса обеспечит качественную и производительную работу всего автомоечного комплекса. Российская компания предлагает оборудование высокого качества по доступной цене. В комплект самого необходимого как правило входят:

механизм для подачи воды высокого давления. Важные характеристики: класс мойки, длинна шланга, давление, производительность, бак для моющего средства, функция забора воды, материал корпуса насоса, насадки;

набор рукавов высокого давления;

консоль – металлическая трубка, предназначена для минимизации износа рукавов высокого давления;

пеногенератор – предназначен для образования активной пены.

Франшиза мойки самообслуживания

Упростить процедуру начала бизнеса можно купив франшизу автомойки самообслуживания под ключ. Успех в данном случае гарантируют узнаваемость бренда потенциальными клиентами, четко налаженный процесс и коллективный опыт наработанный предшественниками. Отсутствие волокиты с документами, отчислениями и малоэффективной доходностью является преимуществами покупки франшизы.

В рамках франчайзинга компания Аква Технология Россия предоставляет:

высококачественное оборудование для мойки;

осуществление строительства мойки под ключ;

информационно-технологическая поддержка;

минимальные вложения и высокая рентабельность;

юридическое сопровождение;

консультации квалифицированных специалистов;

своевременное и качественное обслуживание оборудования.

Рассчитать индивидуально стоимость и условия франшизы, обсудить подробности открытия автомойки и другие возникшие у вас вопросы можно связавшись с представителями компании Аква Технология.