Смартфон майбутнього (фото)

Французькі дизайнери Філіп Старк (Philippe Starck) і Жером Оліве (Jerome Olivet) запропонували концепцію смартфона майбутнього, заснованого на технології отримання голограми і управлінні голосом.
Смартфон Alo розроблений для часів, коли будуть домінувати технології голосового управління.
У нього прозорий, подовжений корпус, який зручно роміститься в руці. Замість сенсорного екрану, телефон буде проектувати будь-які відео або повідомлення у вигляді 3D-голограм. Він буде повністю управлятися голосовими командами.
Смартфон Alo забезпечений голосовим інтерфейсом для всіх функцій. Він читає повідомлення та електронну пошту і навіть дозволяє користувачеві диктувати повідомлення, а не друкувати їх.
Технологиії майбутнього
Камера телефону має функцію «ока», дозволяючи читати тексти або розпізнавати обличчя. Вона також може проектувати 3D-голограми, щоб переглядати фільми або повідомлення. У смартфона ядро з литого алюмінієвого сплаву, гнучкий корпус, який відіграє функцію сенсорного інтерфейсу, даючи відповідну реакцію через тепло і вібрацію.
Прозорий корпус вібрує або передає повідомлення за допомогою тепла. Корпус відновлюється сам в разі пошкодження. Хоча Alo сильно відрізняється від нинішніх смартфонів, напрямок у бік голосового управління простежується і в розвитку сучасних продуктів, таких як «розумні помічники» Amazon Echo і Google Home.
Новий смартфон
Смартфон Alo створений для часу, коли технологія управління голосом буде настільки розвинена, що інші способи управління будуть не потрібні. Поки Alo є лише концепцією, але дизайнер Оліві планує створити прототип.
«Це справжній штучний інтелект», — розповів Оліві. «Ми вже нерозлучні з ним».
Джерело: dezeen
Переклад: Філіпенко Ст. Л.
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