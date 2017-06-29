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Смартфон майбутнього (фото)

в Ґаджети 29.06.2017 4 пер.

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Французькі дизайнери Філіп Старк (Philippe Starck) і Жером Оліве (Jerome Olivet) запропонували концепцію смартфона майбутнього, заснованого на технології отримання голограми і управлінні голосом.

Смартфон Alo розроблений для часів, коли будуть домінувати технології голосового управління.

У нього прозорий, подовжений корпус, який зручно роміститься в руці. Замість сенсорного екрану, телефон буде проектувати будь-які відео або повідомлення у вигляді 3D-голограм. Він буде повністю управлятися голосовими командами.

Смартфон Alo забезпечений голосовим інтерфейсом для всіх функцій. Він читає повідомлення та електронну пошту і навіть дозволяє користувачеві диктувати повідомлення, а не друкувати їх.

Технологиії майбутнього

Камера телефону має функцію «ока», дозволяючи читати тексти або розпізнавати обличчя. Вона також може проектувати 3D-голограми, щоб переглядати фільми або повідомлення. У смартфона ядро з литого алюмінієвого сплаву, гнучкий корпус, який відіграє функцію сенсорного інтерфейсу, даючи відповідну реакцію через тепло і вібрацію.

Вот, как будет выглядеть смартфон будущего

Прозорий корпус вібрує або передає повідомлення за допомогою тепла. Корпус відновлюється сам в разі пошкодження. Хоча Alo сильно відрізняється від нинішніх смартфонів, напрямок у бік голосового управління простежується і в розвитку сучасних продуктів, таких як «розумні помічники» Amazon Echo і Google Home.

Вот, как будет выглядеть смартфон будущего

Новий смартфон

Смартфон Alo створений для часу, коли технологія управління голосом буде настільки розвинена, що інші способи управління будуть не потрібні. Поки Alo є лише концепцією, але дизайнер Оліві планує створити прототип.

Вот, как будет выглядеть смартфон будущего

«Це справжній штучний інтелект», — розповів Оліві. «Ми вже нерозлучні з ним».

Джерело: dezeen
Переклад: Філіпенко Ст. Л.
Натхнення: www.infoniac.ru

 
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