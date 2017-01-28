Статок 8 бізнесменів зрівнюється зі загальним статком 3,5 мільярда людей

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Організація Oxfam повідомила з посиланням на доповідь «An economy for the 99 percent», що капітал восьми найбагатших бізнесменів досяг обсягу коштів половини світового населення.

За даними дослідників, у «вісімку» найбагатших входять засновник Microsoft Білл Гейтс (США), засновник Inditex Амансіо Ортега (Іспанія), генеральний директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (США), власник Grupo Carso Карлос Слім Хелу (Мексика), виконавчий директор Amazon Джефф Безос (США), співзасновник Facebook Марк Цукерберг (США), виконавчий директор Oracle Ларрі Еллісон (США) і глава компанії Bloomberg LP Майкл Блумберг (США). Таким чином, статок цих восьми бізнесменів становить загальний статок 3,5 мільярда людей.

Перший власник трильйона може з’явитися в світі протягом 25 років, йдеться в доповіді. При цьому кожен десятий житель Землі має на руках менш ніж два долари в день.

В кінці 2016 року повідомлялося, що найбагатші люди планети за версією Bloomberg з початку року розбагатіли на 237 мільярда доларів, а їх сумарні статки досягло 4,4 трильйонів доларів.