Tesla вдвічі збільшить кількість зарядок Supercharger до 2018 року

Виробництво 500 тис. електромобілів, які Tesla запланувала, вимагає розширення інфраструктури, тому в компанії вже прийняли рішення збільшити мережу зарядних станцій по всьому світу з 5,4 тис. до 10 тис до 2018 року.

Відзначимо, що будівництво нинішніх 5,4 тис. Supercharger тривало 5 років. Тепер, щоб вкластися в рік компанія буде будувати нові станції в тому числі і за рахунок коштів, отриманих від споживачів. Так, власники електромобілів Tesla будуть платити за зайвий час перебування на зарядній станції Supercharger після того, як акумулятор машини зарядиться. Також власники Tesla S і Tesla X з 1 січня 2017 р. платять за зарядку акумулятора понад безкоштовного ліміту в 400 кВт*год (приблизно 1600 км шляху).

Нові Supercharger з’являться в Північній Америці, де мережа буде збільшена на 150%. Також нові зарядні станції з’являться в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Європі. Крім того, Tesla повідомила про намір побудувати кілька нових великих об’єктів уздовж найбільш завантажених туристичних об’єктів, у тому числі обладнати центри обслуговування клієнтів.