Tesla встановила новий світовий рекорд

Електрокар Model S P100D перевершив світовий рекорд прискорення, зумівши розігнатися до 100 кілометрів на годину за 2,28 секунди (хоча сам Елон Маск у своєму твіттері заявив про результаті в 2,27 – округливши вниз офіційні 2.275507139 секунди).

Новинка електрокара — це режим Ludicrous mode, який активується вручну і різко підвищує характеристики електрокара. Варто відзначити, що це відбувається за рахунок збільшеного зносу двигуна, трансмісії і батареї.

Експерти впевнено заявляють — саме за технологіями майбутнє електромобілів особистого транспорту. Їх єдиним слабким місцем поки залишається дальність пробігу від однієї зарядки. Як тільки інженерам вдасться подолати цю проблему, електромобілі почнуть рішучий наступ на ринок.