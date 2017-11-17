У мережах опубліковано відео марсіанських знахідок дослідників

Останнім часом віртуальні дослідники Червоної планети часто радують користувачів мереж своїми знахідками, які не можуть пояснити вчені. Зараз в мережах Paranormal Crucible опублікував відео, де можна побачити всі марсіанські відкриття.

У сюжеті увагу привертає величезний скелет істоти, що нагадує давню тварину з великим черепом, після чого новий кадр показує аналогічні рештки рептилії, яка жила в такий період. Також загадковий об’єкт, що нагадує позаземний корабель прибульців, досі турбує експертів.

Поки ніхто не може пояснити, як ці артефакти могли опинитися на поверхні Марса. Вчені вважають за краще не озвучувати свої гіпотези, як це вже було зроблено під час знаходження унікальних раритетів на нашій планеті. Користувачі мереж роблять свої висновки з такого приводу, та з задоволенням дивляться нові матеріали.