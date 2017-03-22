В Індії будівельник задавив екскаватором тигра-вбивцю

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Будівельники, які працювали в найстарішому індійському національному парку Корбетт, розчавили екскаватором тигра-вбивцю, який пошматував в цьому році двох відвідувачів заповідника. Спочатку тварину хотіли просто оглушити і доставити в місцевий зоопарк, однак удар ковшем будівельної техніки виявився для хижака смертельним, повідомляє NDTV.

На опублікованих нижче кадрах відображено, як будівельник, що сидить в екскаваторі, завдає тигру смертельний удар. Повідомляється, що за кілька хвилин до цього в небезпечну тварину вистрілили дротиком з транквілізатором.

Будівельники кричать: «Дави його!» і підбігають до тигра, що втратив свідомість, з сіткою. Хижак помер по дорозі в зоопарк, екскаватор завдав йому смертельну травму спинного мозку. На початку року жертвами тигра стала відвідувачка заповідника та її тесть.

Представники парку Корбетт не можуть пояснити, чому один із бенгальських тигрів, що мешкають у заказнику, раптово вискочив на стежку, де ходять люди. Крім тигрів, у заповіднику живуть леопарди та інші великі представники сімейства котячих.