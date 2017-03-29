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В Іспанії відкрили підводний музей (фото)

в Фото 29.03.2017 26 пер.

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На іспанському острові Лансароте відкрили підводний музей. Дайвери і аквалангісти отримали можливість подорожувати по підводному музею та оглядати роботи відомого скульптора Джейсона Тейлора.


Музей Атлантіко розташований на південному узбережжі острова і складається із затоплених скульптур, які формують штучний риф на дні моря. Підводні світи Тейлора включають скульптуру «Перехід Рубікону» з натовпом людей у відкритих дверях, «Портал» з перевернутим дзеркалом і «Роз’єднаних», де молода пара робить селфі.

В Испании открыли подводный музей
В Испании открыли подводный музей
В Испании открыли подводный музей
В Испании открыли подводный музей
В Испании открыли подводный музей
Всі скульптури не містять шкідливих забруднювачів і скоро стануть домівкою для коралів, риб і ракоподібних.

 
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