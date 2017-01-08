Xiaomi Mi-6 б’є нові рекорди

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Сьогодні відразу кілька цікавих аспектів були анонсовані виробником сучасних мобільних апаратів Xiaomi. Перш за все, стало відомо про те, що вже в наступному місяці стартує виробництво довгоочікуваного смартфона під назвою Mi6.



Крім того, розробник починає співпрацю з всесвітньо відомою компанією Dolby. А це означає, що Xiaomi збирається використовувати в новому пристрої кодек AAC, який характеризується високим ступенем стиснення. Для сучасного споживача це означає, що він отримає унікальну можливість слухати якісне аудіо, а також зберігати при цьому мобільний трафік, і економити ресурси, що йдуть на обробку даних. Очікується, що переваги ААС ми зможемо оцінити вже в Mi6, який може побачити світ вже 14 лютого.



Також хочемо зазначити, що до недавніх пір найпотужнішим смартфоном на ринку вважався IPhone7 Plus з 173000 балів на ресурсі AnTuTu. Але вже незабаром саме Mi6 з чіпсетом Snapdragon835 впевнено потіснить його. Судячи по скріншоту, який потрапив днями в інтернет-мережу, мобільний агрегат зміг набрати в бенчмаркі рекордну кількість балів – 210329.

Натхнення: mobnovelty.ru