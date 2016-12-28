У 2017 році Microsoft готує реліз інтригуючого девайса

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Ні для кого не секрет, що в даний час компанія «Microsoft» приділяє недостатньо уваги сектору виробництва смартфонів. Цей факт підтвердив і очільник бренду, Сатья Наделла. У 2016 році виробник не порадував своїх шанувальників випуском нової моделі смартфонів. Однак у наступному році ситуація повинна круто змінитися.

Стало відомо, що розробник працює над створенням по-справжньому цікавого девайса. І багато експертів сходяться в думці, що мова йде про Surface Phone. Крім того, передбачається, що презентація такого роду нововведення може знаменувати випуск нової серії мобільних пристроїв, якою буде чим здивувати сучасного користувача.

На жаль, даних про інновації нині відомо вкрай мало. Судячи з нечисленних чуток, дана новинка може отримати чіпсет виробництва Qualcomm типу Snapdragon835. І це автоматично наводить на думку про те, що швидше за все апарат Surface Phone зможе легко запускатися на основі програмної платформи Windows10 (версія X86).

Натхнення: mobnovelty.ru