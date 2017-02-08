У Чумацькому Шляху знайшли приховану чорну діру

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Дослідники з Японії дійшли висновку, що поряд із залишками наднової W44, розташованої на відстані 10 тис. світлових років від Землі, може бути прихована за хмарою міжзоряного газу чорна діра.

Дослідники використовували розташований у Чилі телескоп ASTE, а також радіотелескоп японської обсерваторії Нобеяма.

Під час вивчення молекулярної хмари навколо залишків загиблої зірки, дослідники звернули увагу на дивну поведінку хмари міжзоряного газу. Цей об’єкт, що отримав назву Куля, рухається проти обертання нашої Галактики і має величезну кінетичну енергію. Швидкість руху Кулі становить близько 120 км / сек.

Вчені запропонували дві гіпотези, що пояснюють феномен: обидві вони пов’язані з активністю гіпотетичної чорної діри.

Так, дослідники вважають, що розташована поблизу чорна діра могла привернути до себе хмару газу, яка утворилася після вибуху наднової зірки. У цьому випадку маса чорної діри може становити 3,5 маси сонця. Другий варіант припускає, що таємничий об’єкт рухається крізь газову хмару, а його маса може досягати 36 сонячних мас.

Зрозуміти, яка ж з гіпотез вірна, допоможуть подальші дослідження.