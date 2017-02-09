У Новій Зеландії спіймали моторошну істоту (фото)

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Дивна істота, було виловлено в Новій Зеландії в парку Kulim Hi-Tech Park. Вона мала повну пащу великих гострих зубів і довгий плавник на спині. Очі у тварини повністю відсутні, не було навіть натяків на очні западини.

Вчені-біологи, після ретельного дослідження загадкової тварини, прийшли до висновку, що чудовисько належить до виду гострохвостих вугрів.

Вони мешкають на дні водойм глибоко в піску, але зрідка спливають на поверхню у пошуках їжі. Вчені вже стикалися з подібним примірником в США, коли робітники розчищали пісок на одному з пляжів, а також у водоймах Японії і Середземномор’я.

Довжина цих представників морської фауни може досягати 2,5 метрів. М’язові складки навколо рота дозволяють цим представникам сімейства вугрів споживати досить велику здобич. Гострим, як меч хвостом, вугор риє ями в донному піску для укриття і дійсно, зустрічається вкрай рідко.