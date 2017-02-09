Як вибрати Sony PlayStation 4

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Восени 2016 року компанія Sony презентувала нові версії PlayStation 4: консолі Slim і Pro. Поки ігровий світ обговорює новинки, ми проаналізуємо, чим же вони відрізняються від попередньої версії PS4, в якому випадку варто почекати релізу версії PS4 Pro, чи можна вже зараз купувати PlayStation 4 Slim або ж віддати перевагу перевіреній класичній Sony PlayStation 4, ігри та аксесуари тут можете придбати.

Оскільки гучною перевагою свіжої PlayStation 4 модифікації є трансляція картинки 4K, а це формат, який підтримує телевізори лише топового цінового сегмента, важливо вирішити для себе, чи варто купувати Pro, якщо телевізора 4К у вас немає і в найближчих планах не передбачається.

Як вибрати Playstation 4?

Як вибрати PS4? Порівняємо три ревізії PS4 (CUH-10, CUH-11 і CUH-12), остання з яких вийшла минулого літа, плюс дві нові версії PlayStation 4: Slim і Pro. Почнемо з PS4 Slim vs PS4 і відразу відзначимо, що Slim – зменшена версія консолі, про докладні технічні характеристики якої ми поговоримо трохи нижче. Дійсно новинка – Playstation 4 Pro з покращеною графікою і потужністю, яка демонструє суперчітке зображення на суперекранах 4K.

Компанія Sony постійно підкреслює, що всі її пристрої сумісні між собою і не покликані замінити один одного, а існують паралельно. Іншими словами, сам виробник як би натякає, що при виході нової Sony Playstation 4 версії не варто кидати все і бігти за новинкою, якщо у вас вже є приставка Соні Плейстейшн 4 (але якщо ви є власником приставки попередніх поколінь – PS3 або навіть PS2 – її час оновити). А якщо навіть ні, то це не означає, що звичайна 4-ка не гідна того, щоб зупинити на неї вибір.

По суті все ревізії PS4, версії Slim, Pro – приставки одного покоління, тобто різниця між ними, безумовно, є, але вона несуттєва. Це підтверджується також даними продажів, згідно з яким 11-я ревізія досі активно продається поряд з CUH-12 і зберігається певний попит на CUH-10.

Sony Playstation 4 версії: відмінність технічних характеристик базової і нових модифікацій PS4

Як вибрати Playstation 4, спираючись на технічні характеристики? Почнемо з PS4 Slim. Крім габаритів, ваги і зниженого енергоспоживання істотної відмінності від базової PS4 немає. Та ж приставка, тільки мініатюрніша і з цінником, відрізняється приблизно на $25-40 від поточної вартості звичайної PS4 (і не тому, що Слімка спочатку дорожче, просто поточна вартість базової версії знизилася). Тут покупець вже сам оцінює готовність заплатити за зменшений розмір, економне енергоспоживання зі статусом «новинка».

А ось версія PS4 Pro має більш значні відмінності від оригінальної PS4. Головне з них, як ми вже згадували, – трансляція зображення 4К. Цього не може ні ПС4, ні ПС4 Слім. Відеосистема з графічним ядром Radeon GSN, вдвічі «з хвостиком» підвищеною продуктивністю (4,2 TFLOPS), вдвічі збільшений об’єм диска – ось Про відмінності від базової ПС4. Об’єм диску у Слімки також 1 Tb. Цінник на Про в середньому на $100 вище, ніж у Slim.

Незважаючи на суттєво підвищене розрішення зображення у Pro, обсяг оперативної пам’яті у всіх моделей однаковий – 8 Gb. Процесори також скрізь однакові – восьмиядерні AMD Jaguar, хоча у ПС4 Про він розігнаний щодо базової версії.

Ось ще важливий момент: Sony гарненько витратилася на підтримку розробників під ПС4 Про, але всі розуміють, що далеко не кожен розробник ігор в результаті запропонує продукт 4К, а покращену графіку підтримають не всі сучасні ігри. При цьому, за словами президента Playstation Ендрю Хауса (Andrew House), «більшість» ігор для PS4 Pro будуть використовувати масштабування для досягнення дозволу 4К.

Нові моделі вийшли з округленими кутами. Зміна чисто зовнішня, але такий дизайн не сподобався багатьом геймерам.

Розрішення 4K: побачити не можна відмовитися. Кому поставте самі

Надвисоку чіткість UHR або 4K, яку показує, помітити і оцінити неможливо без телевізора 4К, його вартість зараз сміливо перевалює за $1 000. Тому до різниці $100 між Про і базовою моделлю сміливо додавайте вартість телевізора, якщо у вас його немає. А якщо є, вітаємо і заздримо ;), адже вона принесе задоволення і порадує суперкартинкою. Хоча у людського сприйняття теж є межі.

Пам’ятаєте, як якийсь час назад багато «гналися за мегапікселями в камерах, крутістю графіки, мільйонами кольорів, кольорів екранів телефонів, за більш якісним звуком музичних колонок, розрізняти які на певному межі людські органи почуттів просто не в змозі. Хіба що, якщо ви – надлюди з Marvel Comics з винятковими здібностями. Колонки були класні, але відчути всю глибину і чистоту звуку з їх допомогою могли лише власники музичного слуху, а решта просто переплачували за те, чого не здатні оцінити. Так що в гонитві за технологіями іноді важливо вміти зупинитися.

Ми не говоримо, що PlayStation 4 Pro не варто купувати, вона без сумнівів, більш досконала, ніж попередниця, але тільки в комплекті з телевізором. Сама по собі Про не дозволить оцінити переваг картинки нової якості. Якщо ви не маєте наміру купувати 4K до приставки, особливого сенсу в ній, мабуть, немає. Це як купити смартфон і користуватися тільки функцією дзвінків, застосовуючи лише малу частину можливостей пристрою.

На закінчення відзначимо, що PS4 як і раніше крута приставка, що підтримує сучасні формати ігор, тому не поспішайте гнатися за новинками PS4, модифікації порівнюйте і аналізуйте. Насолоджуйтеся іграми разом з кожною конфігурацією консолі четвертого покоління – PlayStation 4!