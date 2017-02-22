Уламки метеоритів часів утворення Сонячної системи виявлені в пустелі

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Іранські учені під час геологічних робіт в пустелі Деште-Лут знайшли велику кількість уламків позаземної матерії, яка за своєю структурою схожа з рештками метеоритів. Вік цієї знахідки, на думку дослідників, датується близько 4,5 мільярда років.



Цей вік відповідає часу існування Сонячної системи. Також вчені стверджують, що виявлені уламки прекрасно збереглися в посушливих умовах пустелі. Загальна вага унікальної знахідки склала 13 тонн.

Всі знайдені рештки були відправлені на експертизу. За даними геологів, вони можуть бути частиною метеоритного потоку, який колись пронизав Сонячну систему.