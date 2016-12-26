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Група вчених із США опублікувала результати багаторічних досліджень у яких заявила, що саме Венера була першою живою планетою Сонячної системи, а не Земля.

Команда вчених під керівництвом Майкла Вея з Інституту космічних досліджень Годдарда в Нью-Йорку, повідомила, що надасть повний звіт про результати своїх досліджень на засіданні Американського астрономічного товариства в Пасадені.

Вчені повідомили, що вони впевнені в тому, що 3 мільярди років тому на Венері були сприятливі умови для зародження та існування життя. Цю планету не даремно називають близнюком Землі через безліч схожих характеристик.

Навіть зараз Венера має найбільш щільну атмосферу серед всіх земле-подібних планет. В даний момент ця атмосфера складається з вуглекислого газу, а значить в даний момент життя на ній неможливе, але так було не завжди.

Венера володіла м’яким кліматом, а на її поверхні плескалися водні океани завглибшки до двох кілометрів, а в цей час на Землі тільки з’явилися примітивні бактерії. На думку дослідників, саме Венера, а не Земля була першою придатною для проживання планетою в нашій системі і швидше за все вона і була населена.

Три мільярди років тому на Венері були такі ж умови, які зараз можна спостерігати на Землі. Комфортні умови, як у тропіках, киснева атмосфера, м’який клімат і величезні океани.

Небо на Венері в той період було похмурим, а в деяких її регіонах дощ йшов круглий рік. Проведені науковою командою розрахунки показали, що океани на Венері зникли зовсім недавно, приблизно 715 мільйонів років тому.