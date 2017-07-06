10 негативних емоцій, які руйнують наше здоров’я

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Те, що ми думаємо і відчуваємо, безпосередньо впливає на те, як ми живемо. Наше здоров’я пов’язане з нашим способом життя, генетикою і схильністю хвороб. Але крім цього, існує міцний взаємозв’язок між емоційним станом і вашим здоров’ям.

Уміння справлятися з емоціями, особливо негативними, є важливою частиною нашої життєздатності. Емоції, які ми тримаємо всередині, можуть в один день вибухнути і стати справжнім лихом для нас самих. Ось чому важливо їх випускати.

Міцне емоційне здоров’я є досить рідкісним явищем в наші дні. Негативні емоції, такі як тривога, стрес, страх, гнів, ревнощі, ненависть, сумніви і дратівливість можуть значною мірою впливати на наше здоров’я.

Звільнення, неспокійні відносини в шлюбі, фінансові труднощі і смерть близьких людей можуть бути згубними для нашого психічного стану і відбитися на нашому здоров’ї.

Ось, як емоції можуть руйнувати наше здоров’я.

Вплив емоцій на здоров’я

1. Гнів: серце і печінка

Гнів – це сильна емоція, яка виникає у відповідь на відчай, біль, розчарування і загрозу. Якщо прийняти заходи і виразити його правильно, гнів може бути корисний для здоров’я. Але в більшості випадків злість руйнує наше здоров’я.

Зокрема злість впливає на наші логічні здібності і підвищує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Гнів призводить до звуження кровоносних судин, підвищення частоти серцебиття, кров’яного тиску та прискореного дихання. Якщо це трапляється часто, це призводить до зношування і розривів стінок артерій.

Дослідження 2015 року показало, що ризик інфаркту підвищується в 8,5 разів через дві години після сильного спалаху гніву.

Гнів також підвищує рівень цитокінів (молекул, які викликають запалення), що підвищує ризик виникнення артриту, діабету і раку.

Щоб краще справлятися з гнівом, регулярно займайтеся фізичною активністю, вчіться технік розслаблення або зверніться до психолога.

2. Занепокоєння: шлунок і селезінка

Хронічне занепокоєння може призвести до цілого ряду проблем зі здоров’ям. Воно впливає на селезінку і послаблює шлунок. Коли ми турбуємося, наше тіло атакують хімічні речовини, які змушують реагувати хворим або слабким шлунком.

Занепокоєння або зациклення на чомусь може призвести до таких проблем як нудота, діарея, проблеми з шлунком і інших хронічних розладів.

Надмірне хвилювання, пов’язане з болем у грудях, високим кров’яним тиском, ослабленим імунітетом і передчасним старінням.

Сильне занепокоєння також шкодить нашим особистим відносинам, порушує сон і може зробити нас розсіяними і неуважними по відношенню до нашого здоров’я.

3. Смуток чи горе: легкі

З багатьох емоцій, які ми відчуваємо в житті, смуток є найтривалішою емоцією. Сум або туга послаблює легені, викликаючи втому і утруднення дихання.

Вона порушує природний потік дихання, звужуючи легені і бронхи. Коли ви переповнені горем чи сумом, повітря перестає легко надходити в легені і з них, що може призвести до нападів астми і хвороб бронхів.

Депресія та меланхолія також псують шкіру, викликають запори і низький вміст кисню в крові. Люди, які страждають від депресії, схильні набирати або втрачати вагу, і легко схильні до залежності від наркотиків та інших шкідливих речовин.

Якщо вам сумно, не треба стримувати сльози, тому що таким чином ви зможете випустити ці емоції назовні.

4. Стрес: серце і мозок

Кожна людина переживає і реагує на стрес по-різному. Невеликий стрес корисний для здоров’я і може допомогти вам у виконанні повсякденних завдань. Однак, якщо стресу стає занадто багато, це може спричинити за собою високий кров’яний тиск, астму, виразку шлунка і синдром роздратованого кишечника.

Як відомо, стрес є одним з головних винуватців появи захворювань серця. Він підвищує кров’яний тиск і рівень холестерину, а також служить поштовхом до шкідливих звичок, таких як куріння, відсутність фізичної активності і переїдання. Всі ці фактори можуть пошкоджувати стінки судин і приводити до хвороб серця.

Також стрес може привести до ряду таких захворювань як:

Астматичні порушення

Випадіння волосся

Виразки в порожнині рота і надмірна сухість

Психічні проблеми: безсоння, головні болі, дратівливість

Серцево-судинні захворювання і гіпертонія

Болі в шиї і плечах, скелетно-м’язові болі, болі в попереку, нервові тики

Висипання на шкірі, псоріаз і екзема

Розлади репродуктивної системи: порушення менструального циклу, рецидиви статевих інфекцій у жінок та імпотенція і передчасне сім’явивергання в чоловіків.

Хвороби системи травлення: гастрит, виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, виразковий коліт і роздратований кишечник

Зв’язок між емоціями та органами

5. Самотність: серце

Самотність — це стан, який примушує людину плакати і впадати в глибоку меланхолію.

Самотність являє собою серйозну шкоду для здоров’я. Коли ми самотні, наш мозок виробляє більше гормонів стресу, таких як кортизол, які викликають депресію. Це в свою чергу впливає на кров’яний тиск і якість сну.

Дослідження показали, що самотність підвищує шанси на появу психічних захворювань, а також є фактором ризику виникнення коронарної хвороби серця та інсульту.

Крім того, самотність робить негативний вплив на імунну систему. У самотніх людей частіше виникає запалення у відповідь на стрес, яке може послабити імунітет.

6. Страх: надниркові залози і нирки

Страх веде до тривожності, яка виснажує наші нирки, надниркові і репродуктивну систему.

Ситуація, коли виникає страх, призводить до зменшення потоку енергії в тілі і змушує його захищатися. Це веде до уповільнення частоти дихання та циркуляції крові, що викликає стан застою, через що наші кінцівки практично застигають від страху.

Найбільше страх відбивається на нирках, і це веде до частого сечовипускання та інших ниркових проблем.

Також страх змушує наднирники виробляти більше гормонів стресу, які чинять руйнівний вплив на організм.

Сильний страх може викликати біль і хвороби надниркових залоз, нирок і попереку, а також хвороби сечовивідних шляхів. У дітей ця емоція може виражатися через нетримання сечі, що тісно пов’язано з тривогою і невпевненістю в собі.

7. Шок: нирки і серце

Шок є проявом травми, викликаної несподіваною ситуацією, яка «збиває з ніг».

Раптовий шок може порушити рівновагу в організмі, викликавши перезбудження і страх.

Сильне потрясіння може підірвати наше здоров’я, особливо нирки і серце. Травмуюча реакція призводить до вироблення великої кількості адреналіну, який осідає на нирках. Це веде до прискореного серцебиття, безсоння, стресу і тривоги. Шок може навіть змінювати структуру мозку, впливаючи на області емоцій і виживання.

Фізичними наслідками емоційної травми або шоку часто стають занепад енергії, блідість шкіри, утруднене дихання, прискорене серцебиття, розлади сну і травлення, сексуальні дисфункції та хронічні болі.

8. Дратівливість і ненависть: печінка і серце

Емоції ненависті і дратівливість можуть впливати на кишечник і здоров’я серця, що веде до болю в грудях, гіпертензії і прискореного серцебиття.

Обидві ці емоції підвищують ризик виникнення високого кров’яного тиску. Дратівливі люди більше схильні до клітинного старіння, ніж добродушні.

Дратівливість також погано впливає на печінку. При словесному вираженні ненависті людина видихає ущільнені молекули, що містять токсини, які ушкоджують печінку і жовчний міхур.

9. Ревнощі і заздрість: мозок, жовчний міхур і печінка

Ревнощі, відчай і заздрість безпосередньо впливають на наш мозок, жовчний міхур і печінку.

Як відомо, ревнощі ведуть до сповільненого мислення і погіршують здатність ясно бачити.

Крім того, ревнощі викликає симптоми стресу, тривожності і депресії, що веде до надмірного вироблення адреналіну і норадреналіну в крові.

Ревнощі чинять негативний вплив на жовчний міхур і ведуть до застою крові в печінці. Це викликає ослаблення імунної системи, безсоння, підвищення кров’яного тиску, серцебиття, високий рівень холестерину і погіршення травлення.

10. Тривога: шлунок, селезінка, підшлункова залоза

Тривога є нормальною частиною життя. Тривожність може зробити частішим дихання і серцебиття, підвищити концентрацію і кровотік до мозку, що може бути корисним для здоров’я.

Однак, коли тривожність стає частиною життя, це надає руйнівний вплив на фізичне та психічне здоров’я.

Шлунково-кишкові захворювання часто знаходяться в тісному зв’язку з тривожністю. Вона впливає на шлунок, селезінку і підшлункову залозу, що може призвести до таких проблем, як розлад травлення, запори, виразковий коліт.

Тривожні розлади часто стають фактором ризику розвитку цілого ряду хронічних захворювань, таких як коронарна хвороба серця.

Джерело: top10homeremedies

Переклад: Філіпенко Ст. Л.

Натхнення: www.infoniac.ru