Цікаві факти про вікінгів

Вікінги — скандинави, предки сучасних шведів, датчан і норвежців. Будучи і морськими розбійниками, і торговцями в одній особі, вони наводили жах на все західноєвропейське узбережжі довгі роки, будучи відомі, як люті і безжальні воїни. Не боячись смерті в бою, вони дійсно були жахливими супротивниками. Втім, жага слави і здобичі робила їх не тільки розбійниками, але і сміливими мореплавцями, які перетинали величезні відстані на своїх дракарах.
- До вікінгів відносяться не тільки скандинави, але і деякі племена балтійських слов’ян.
- Всупереч розхожій думці, найпоширенішою зброєю у вікінгів були не сокири і мечі, а короткі (близько півтора метрів) списи з важкими і гостро заточеними наконечниками, якими можна було колоти, так і рубати.
- Джерелом шаленої відваги вікінгів в бою служила їх релігія — вони вірили, що потраплять у Вальхаллу, свій рай, тільки проживши гідне життя. Смерть в бою забезпечувала вікінгу місце в Вальхаллі.
- Особливо озвірілих вікінгів називали берсерками. Перед боєм шамани, зазвичай, поїли їх відваром з мухоморів, щоб берсерки не відчували болю від ран.
- Перед битвою вікінги зазвичай накручували себе, вганяючи в лють і входячи в стан бойового безумства, зазвичай завдаючи собі для цього біль. Так, часто воїни перед атакою гризли краї своїх щитів, щоб від цієї самої болі шаленіти.
- Серед вікінгів був широко поширений звичай кровної помсти, який нерідко приводив до загибелі цілих родів.
- Вікінги ніколи не мали власних монет, використовуючи гроші різних країн.
- Вікінги ніколи не носили рогатих шоломів, які їм нерідко приписують.
- Незважаючи на те, що вікінгам приписується спосіб життя розбійників, майже всі вони були в першу чергу фермерами, і тільки потім уже — воїнами. На грабіжницькі набіги їх штовхали перенаселеність і убогість скандинавських земель тих років.
- У вільний від набігів час різні племена вікінгів охоче воювали між собою.
- Судячи з археологічних знахідок, середня тривалість вікінгів не перевищувала сорока років.
- У всіх вікінгів були погані зуби, так як грубе зерно, що міститься в їх хлібі, сприяло швидкому зносу зубів.
- Найбільш почесною і дорогою зброєю у вікінгів вважався меч. Хороший меч коштував надзвичайно дорого, і часто він був тільки у ярла (вождя). Прості вояки задовольнялися сокирами та списами.
- Вікінги рідко билися в строю, воліючи одиночний бій.