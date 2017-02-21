Цікаві факти про вікінгів

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Вікінги — скандинави, предки сучасних шведів, датчан і норвежців. Будучи і морськими розбійниками, і торговцями в одній особі, вони наводили жах на все західноєвропейське узбережжі довгі роки, будучи відомі, як люті і безжальні воїни. Не боячись смерті в бою, вони дійсно були жахливими супротивниками. Втім, жага слави і здобичі робила їх не тільки розбійниками, але і сміливими мореплавцями, які перетинали величезні відстані на своїх дракарах.