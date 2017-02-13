Цікаві факти про озера

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Озера звична багатьом з нас частина пейзажу. Погодьтеся, дуже приємно в спекотний літній день повалятися на травичці на озерному березі, послухати спів птахів, подивитися, як хвилі набігають на берег До того ж озера, при скромних розмірах більшості з них, представляють собою надзвичайно важливий елемент гідросфери. Від ставків і водосховищ озера відрізняються тим, що вони мають природне походження.

Байкал тримає пальму першості за багатьма параметрами серед озер. Він є найглибшим і найбільшим з них, а також, мабуть, найдавнішим, хоча останнє поки не відомо зі стовідсотковою точністю.

Води Байкалу славляться своєю чистотою, але тут з ним може посперечатися розташоване в Японії озеро під назвою Машу. Води Машу настільки чисті, що видимість в глибину в сонячний день перевищує 40 метрів. Воду з Машу можна безбоязно пити.

У країні Нікарагуа є озеро, в якому водяться акули. Воно таке одне-єдине у всьому в світі.

У Фінляндії така кількість озер, що вони займають близько однієї десятої всієї території цієї країни.

Найбільший комплект озер на нашій планеті Великі Озера в Канаді.

Озера є не тільки на Землі. Наприклад, вони є на Титані, супутнику Сатурна. Правда, там вони складаються аж ніяк не з води.

На острові Тринідад є озеро, яке складається не з води, а з рідкого асфальту. Причому місцеві жителі використовують цей асфальт за призначенням вони добувають його з озера і укладають на дороги.

Найбільш високо розташоване озеро в світі Тітікака. Воно знаходиться на висоті майже в чотири кілометри над рівнем моря (3900 метрів, якщо точніше).

Понад півтори сотні озер в штаті Міннесота, США, носять одну і ту ж назву Довге озеро (англ. Long lake).

У Болівії розташоване озеро під назвою Лагуна Колорада, що має води червоного кольору. Такий незвичайний колір води викликаний мікроскопічними водоростями, що містяться в ньому у великій кількості.

Знамените Мертве море варто було б назвати Мертвим озером, так як воно ним і є, його гідросфера повністю замкнута.

Дуже примітне одне розташоване в Австрії гірське озеро під назвою Грюнер. Зазвичай його глибина не перевищує декількох метрів, але на весні через танення снігів його рівень піднімається ще на добрий десяток метрів, затоплюючи навколишній парк з деревами, лавками і всім іншим. Саме навесні дайвери з усього світу люблять поплавати в водах Грюнера.

В Індонезії є незвичайний комплекс з трьох розташованих поблизу озер. Одне з них має воду бірюзового кольору, друге червоного, третє чорного. Це обумовлено присутністю в водах озер великої кількості різноманітних продуктів вулканічної діяльності, так як розташовані ці озера в кратерах вулкана.

У Австралії є озеро Хіллер, що має воду рожевого кольору. Причому причина цієї дивності досі так і не встановлена.