Не пропусти
Головна / Різні цікавинки / Цікаві факти про черепах

Цікаві факти про черепах

в Різні цікавинки 21.02.2017 3 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

Черепахи — істоти, що вважаються синонімом повільності і неквапливості. Вони з’явилися на Землі задовго до людей, і з тих пір вони не так вже і сильно змінилися. Живуть вони як на суші, так і у воді, причому якщо водні черепахи воліють прісні річки і озера, іншим більше до душі солоні моря і океани.

  • Найдавнішим викопним черепахам більше 220 млн років.
  • У предків сучасних черепах були зуби. А ось голову в панцир ховати вони не вміли.
  • Незважаючи на свій панцир, черепахи аж ніяк не невразливі. Ягуар, наприклад, любить на них полювати — його довгі і гнучкі лапи дозволяють робити це з незмінним успіхом
  • Найбільша з усіх видів черепах — шкіряста. Вага дорослої особини може досягати 700-900 кг.
  • Давно вимерла черепаха-архелон важила більше двох тонн.
  • М’ясо деяких видів черепах отруйне через особливості їх раціону. Так, шкірясті черепахи їдять отруйних медуз, що, в свою чергу, робить отруйним їх м’ясо.
  • М’якотілі черепахи не мають панцира.
  • Деякі черепахи живуть більше ста років.
  • Черепахи вміють запам’ятовувати і розрізняти людські обличчя.
  • Черепахи живуть на всіх материках, крім Антарктиди, а також на безлічі островів.
  • Шкірясті черепахи можуть занурюватися на глибину понад кілометр, незважаючи на жахливий тиск водної товщі.
  • Чим самка черепахи крупніша, тим більше яєць вона може відкласти за один раз.
  • Від температури навколишнього середовища залежить стать дитинчат, які з’являться з відкладених яєць. До речі, така ж ситуація спостерігається і у крокодилів.
  • Водні види черепах у своїй рідній стихії аж ніяк не так повільні, як на суші під час плавання вони можуть розвивати швидкість до 30-35 км/год.
  • Лише один вид (з більш ніж трьохсот) черепах спокійно переносить холод — черепаха Бландінга, що мешкає на півночі Канади, у Великих Озерах.
  • Болотяні черепахи — рекордсмени з голодування. В разі необхідності вони можуть обходитися без їжі до 4-5 років.
  • Великі морські черепахи розуміють мову дельфінів, що підтверджується експериментами та спостереженнями.
  • У разі небезпеки середземноморські черепахи шиплять, як змії.
  • Відклавши яйця, черепахи забувають про них назавжди. З усіх видів цих створінь тільки один піклується про своє потомство, охороняючи кладку з яйцями.
  • Морські черепахи можуть орієнтуватися в просторі, використовуючи для цього магнітне поле нашої планети.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments