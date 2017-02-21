Цікаві факти про черепах

Черепахи — істоти, що вважаються синонімом повільності і неквапливості. Вони з’явилися на Землі задовго до людей, і з тих пір вони не так вже і сильно змінилися. Живуть вони як на суші, так і у воді, причому якщо водні черепахи воліють прісні річки і озера, іншим більше до душі солоні моря і океани.
- Найдавнішим викопним черепахам більше 220 млн років.
- У предків сучасних черепах були зуби. А ось голову в панцир ховати вони не вміли.
- Незважаючи на свій панцир, черепахи аж ніяк не невразливі. Ягуар, наприклад, любить на них полювати — його довгі і гнучкі лапи дозволяють робити це з незмінним успіхом
- Найбільша з усіх видів черепах — шкіряста. Вага дорослої особини може досягати 700-900 кг.
- Давно вимерла черепаха-архелон важила більше двох тонн.
- М’ясо деяких видів черепах отруйне через особливості їх раціону. Так, шкірясті черепахи їдять отруйних медуз, що, в свою чергу, робить отруйним їх м’ясо.
- М’якотілі черепахи не мають панцира.
- Деякі черепахи живуть більше ста років.
- Черепахи вміють запам’ятовувати і розрізняти людські обличчя.
- Черепахи живуть на всіх материках, крім Антарктиди, а також на безлічі островів.
- Шкірясті черепахи можуть занурюватися на глибину понад кілометр, незважаючи на жахливий тиск водної товщі.
- Чим самка черепахи крупніша, тим більше яєць вона може відкласти за один раз.
- Від температури навколишнього середовища залежить стать дитинчат, які з’являться з відкладених яєць. До речі, така ж ситуація спостерігається і у крокодилів.
- Водні види черепах у своїй рідній стихії аж ніяк не так повільні, як на суші під час плавання вони можуть розвивати швидкість до 30-35 км/год.
- Лише один вид (з більш ніж трьохсот) черепах спокійно переносить холод — черепаха Бландінга, що мешкає на півночі Канади, у Великих Озерах.
- Болотяні черепахи — рекордсмени з голодування. В разі необхідності вони можуть обходитися без їжі до 4-5 років.
- Великі морські черепахи розуміють мову дельфінів, що підтверджується експериментами та спостереженнями.
- У разі небезпеки середземноморські черепахи шиплять, як змії.
- Відклавши яйця, черепахи забувають про них назавжди. З усіх видів цих створінь тільки один піклується про своє потомство, охороняючи кладку з яйцями.
- Морські черепахи можуть орієнтуватися в просторі, використовуючи для цього магнітне поле нашої планети.