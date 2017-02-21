Цікаві факти про черепах

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Черепахи — істоти, що вважаються синонімом повільності і неквапливості. Вони з’явилися на Землі задовго до людей, і з тих пір вони не так вже і сильно змінилися. Живуть вони як на суші, так і у воді, причому якщо водні черепахи воліють прісні річки і озера, іншим більше до душі солоні моря і океани.