Астрофотограф похвалився своїм фото полярного сяйва з Аляски (фото)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

У вже минулому 2016 році астрофотограф Джон Чумак зробив чудову фотографію північного сяйва, будучи в експедиції на Алясці.

У поясненні до свого зображення, його автор повідомив, що відображене ним північне сяйво схоже на гігантську та дуже яскраву спіральну галактику.

Північні сяйва виникають у верхніх шарах атмосфери Землі на висоті близько 80 кілометрів. Північне, або як його ще називають, полярне сяйво, виражається в світінні частинок у верхніх атмосферах планет з магнітосферою, внаслідок їхньої взаємодії із зарядженими частинками сонячного вітру. Цікаво те, що спектр полярних сяйв змінюється з висотою.