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Астрофотограф похвалився своїм фото полярного сяйва з Аляски (фото)

в Фото 07.01.2017 61 пер.

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У вже минулому 2016 році астрофотограф Джон Чумак зробив чудову фотографію північного сяйва, будучи в експедиції на Алясці.

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У поясненні до свого зображення, його автор повідомив, що відображене ним північне сяйво схоже на гігантську та дуже яскраву спіральну галактику.

Північні сяйва виникають у верхніх шарах атмосфери Землі на висоті близько 80 кілометрів. Північне, або як його ще називають, полярне сяйво, виражається в світінні частинок у верхніх атмосферах планет з магнітосферою, внаслідок їхньої взаємодії із зарядженими частинками сонячного вітру. Цікаво те, що спектр полярних сяйв змінюється з висотою.

 
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