Чому для Трампа небезпечний гольф-клуб Дубаї

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У майбутнього президента США Дональда Трампа є безліч компаній по всьому світу — від Балі до Панами. Саме «це може поставити його у вкрай небезпечну ситуацію після інавгурації, як показує приклад Дубая», пише німецька ділова газета Handelsblatt.

Мова в статті йде про гольф-клуб Trump International Golf Club в Дубаї. Сам гольф-клуб, якому судилося стати першим об’єктом з бізнес-відсиланням до Трампа, ще не увійшов в експлуатацію, але підрядники, відповідальні за проект, вже підраховують майбутній прибуток. У той же час «приклад гольф-клубу чітко показує, які конфлікти інтересів можуть виникнути через проекти бізнес-імперії Трампа від Балі до Панами». Так, в Овальному кабінеті Білого дому, як зазначає видання, раніше сиділи заможні люди, але Трамп стане першим американським президентом-франшизою.

Зокрема, вже зараз багато задають собі питання, «чи зможуть іноземні компанії чинити тиск на Трампа через його міжнародний бізнес? Чи зможуть вони давати йому хабарі? І чи проекти, пов’язані з Трампом, підлягати особливим заходам безпеки?»

За словами Роберта Гордона, професора історії і експерта з етичних питань каліфорнійського Стенфордського університету, «раніше ніколи не виникало такої ситуації, яка хоч якось нагадувала б нинішню». «Трамп, по всій видимості, не знаходить нічого поганого в змішуванні своїх бізнес-інтересів з політикою уряду США», — стверджує Гордон.

Відкриття гольф-клубу в Дубаї намічено на лютий, і управляти ним будуть співробітники Trump Organization. Сам гольф-клуб знаходиться на вулиці, яка починається біля готелю преміум-класу «Бурдж аль-Араб» і на якій розташовані торговий центр і штучний гірськолижний схил. Навколо гольф-клубу простягається житловий масив Akoya з 2600 віллами і 7000 квартир, побудованими преміальним дубайським забудовником Damac Properties. Ще один майданчик для гольфу, яким також буде керувати Трамп, планують побудувати у ще одного куди більш великого проекту Damac Properties по сусідству.

Мільярдер Хусейн Саджвані, заснував Damac Properties в 2002 році, познайомився з Трампом приблизно 10 років тому. «Завдяки тому, що у обох був досвід роботи в сфері нерухомості, вони одразу ж знайшли спільну мову», — розповідає старший віце-президент компанії з питань комунікації та маркетингу Ніал Маклахлін.

Згідно опублікованій в травні доповідді, Трамп отримав від Damac Properties від 1 до 5 млн доларів.

Між тим експерти спецслужб побоюються, що об’єкти, які носять ім’я Трампа, після його інавгурації можуть стати метою терактів, адже, в кінцевому рахунку, антиісламські висловлювання Трампа під час його передвиборної кампанії не додали йому популярності в регіоні, додає Handelsblatt.

Джерело: Handelsblatt

Натхнення: inopressa.ru