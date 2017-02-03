Чому нинішні тварини не виростають до розмірів динозаврів?

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Канадський біолог Дік Тейлор (Taylor J. M. Dick) і його колега з Австралії Крістофер Клемент (Christofer J. Clemente) задалися питанням про те, які закони визначили межу масі сучасних наземних тварин і чому ці обмеження не діяли для викопних гігантів.

200-150 мільйонів років тому життя на Землі виглядала зовсім не так, як зараз. Найяскравіша відмінність між світом юрського періоду і сучасним світом — це, звичайно, розміри живих істот. Диплодоки досягали у висоту 30 метрів і довжину були на чверть більше від сучасних синіх китів. Існуючі сьогодні види не бувають такими величезними (для порівняння, найбільша сучасна сухопутна тварина — африканський слон — виростає «всього» до 6 метрів у висоту).

У тому, щоб бути великим, є свої переваги: на тебе зазіхає менше хижаків, доступно більше ресурсів, для переміщення на великі відстані витрачається відносно менше енергії, великому тілу легше зберігати тепло. Але є й недоліки: чим більше маса тіла, тим більша сила тяжіння діє на скелет та суглоби, і тим більше зусиль потрібно затратити, щоб утримати або перемістити тіло.

У сучасних тварин можна виділити кілька пристосувань, що дозволяють полегшити навантаження на скелет і зробити тіло великим без збереження функціональності. Дік і Клемент виділяють чотири таких пристосування: (1) зміна структури кісткової тканини, (2) потовщення кісток і зростання площі поверхні суглобів, (3) випрямлення тіла і оптимальний розподіл навантаження і (4) зміна архітектури м’язів. П’ятий варіант — залишитися великим, але при цьому стати повільнішим, ніж споріднені види меншого розміру.

Великі тварини, що населяють землю сьогодні, переважно воліють випрямляти суглоби і розподіляти навантаження так, щоб велика вага не заважала рухатися швидко. Маленькі тварини часто ходять на сильно зігнутих кінцівках, а великі витягуються вгору, збільшуючи кути між суглобами: порівняйте, приміром, зайця і жирафу. Проте, як пишуть Дік і Клемент, у цього способу є обмеження: воно працює до тих пір, поки тварина важить до 300 кілограм. Трохи більше — і витягуватися стає вже нікуди.

Крім того, в деяких таксонах випрямлення взагалі непопулярне у великих видів. Так, ящірки воліють виходити з положення за рахунок зміни структури м’язової тканини. Тому комодські варани такі великі, але при цьому спритні, хоча зберігають дуже маленькі кути суглобів.

Багато тварин навчилися знімати навантаження з кісток за рахунок зміни способу кріплення м’язової тканини до скелету або за рахунок додавання мускулам сили.

Але які з цих стратегій пристосування до великих розмірів і мас тіла використовували динозаври? Якщо припустити, що динозаври володіли тим же арсеналом, що і сучасні тварини, можна розрахувати відсоток видів, який міг би зрости більше від сучасних слонів. І такий розрахунок не співпадає з палеонтологічними даними: аномально великих динозаврів було набагато більше, ніж можна припустити.

Максимальна розрахункова маса, якої може досягти наземний ссавець, не пожертвувавши рухливістю, становить 120 кг. Більше 80% відомих видів динозаврів важили набагато більше.

Автори дослідження стверджують, що цей факт можна пояснити двома припущеннями. Умови та механізми відбору дуже сильно змінилися з часів динозаврів, або у динозаврів були інші, невідомі на сьогодні способи знижувати навантаження на скелет. Реконструкція таких методів може допомогти відповісти на питання про те, чому все-таки вимерли динозаври.