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Чотири світові столиці відмовляться від дизельних автомобілів

в Авто 04.03.2017 98 пер.

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Мехіко, Париж, Мадрид і Афіни мають намір повністю відмовитися до 2025 року від використання дизельних автомобілів.

Про це заявила на конференції глав 40 найбільших міст світу «Міста в боротьбі за збереження клімату» мер Парижа Анн Ідальго.

Поки невідомо, чи стосуватиметься ця заборона міст повністю або тільки їх центральних частин. Замінити дизельні автомобілі передбачається за рахунок розвитку електромобілів, а також автомобілів на водневих і гібридних двигунах. Крім того, планується збільшити інвестиції в розвиток громадського транспорту та велосипедного руху.

По даним, що прозвучали на конференції, вихлопні гази від автомобілів викликають 427 000 передчасних смертей в рік тільки в Євросоюзі. Значна частина вихлопних газів припадає на частку дизельних автомобілів.

 
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