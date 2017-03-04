Чотири світові столиці відмовляться від дизельних автомобілів

Про це заявила на конференції глав 40 найбільших міст світу «Міста в боротьбі за збереження клімату» мер Парижа Анн Ідальго.

Поки невідомо, чи стосуватиметься ця заборона міст повністю або тільки їх центральних частин. Замінити дизельні автомобілі передбачається за рахунок розвитку електромобілів, а також автомобілів на водневих і гібридних двигунах. Крім того, планується збільшити інвестиції в розвиток громадського транспорту та велосипедного руху.

По даним, що прозвучали на конференції, вихлопні гази від автомобілів викликають 427 000 передчасних смертей в рік тільки в Євросоюзі. Значна частина вихлопних газів припадає на частку дизельних автомобілів.