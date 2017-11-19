Что такое офшор и зачем они нужны

Термин «Офшор» (от англ. Offshore — «вне берега) впервые начал использоваться в юридическом контексте в США в середине XX века. В одной из газет был опубликован материал, в котором рассказывалось, как американская компания перенесла свой главный офис на территорию другого государства. Так находчивой фирме удалось избежать пристального внимания налоговиков и властей США, что позволило бизнесу сэкономить неплохую сумму.

Что такое офшор?

С тех пор подобная схема получила широкое распространение. Сегодня «Офшор» — это страна или ее часть, на которой действуют особые юридические и экономические правила для ведения бизнеса, выгодные для компаний.

Офшорные зоны упрощают процесс регистрации частных компаний для лиц, которые являются гражданами другой страны. Поэтому начать вести дела здесь максимально просто. И дешево: ценник на готовую фирму «под ключ» с необходимым пакетом документов для ведения предпринимательской деятельности можно купить за 300 долларов.

В таких зонах действуют налоговые льготы для тех, кто не является резидентом страны. Например, американец, зарегистрировавший фирму в офшоре и ведущий хозяйственную деятельность на территории США, признается владельцем офшора.

Популярные для ведения бизнеса офшорные зоны:

«Островные»: Острова в Карибском море, Сейшелы, Бермуды и др. К этой группе относится и Кипр, которому больше других зон отдают предпочтение бизнесмены из стран бывшего СНГ. Предлагает выгодные условия для любого бизнеса: http://www.auroracons.com.ua/ru/s_uslugi/ss_obzor_yurisdiktsiy/it_offshor_-_kipr_60. Достоинством островных зон является полное отсутствие налогов на прибыль. Европейские государства: Австрия, миниатюрный Лихтенштейн и Швейцария. Фирмы, зарегистрированные на территории этих стран, считаются респектабельным. Но, по сравнению с островными зонами, в европейских более жесткие требования к нерезидентам. В частности, необходима строгая бухгалтерская отчетность по движениям денежных средств по счетам. Отдельные части США, Малайзии и некоторых других государств.

Наиболее прибыльными и анонимными считаются островные зоны. Поэтому они пользуются большой популярностью у бизнесменов со всего мира.

Почему возникают офшоры? Правительство стран таким образом привлекает в страну иностранный капитал, давая взамен свободу и льготные налоговые условия. В офшорных зонах можно заниматься разной экономической деятельностью: финансовой, торговой, строительством или производством.

Характерные черты офшора

Офшорные зоны, независимо от своего расположения, имеют одинаковые признаки:

В ней проста регистрация компаний, у которой владелец является нерезидентом страны-офшора. Владельцу бизнеса гарантируется конфиденциальность и анонимность: офшорная зона не передает никаких сведений о его экономической деятельности, в том числе чистой прибыли. Финансовый контроль, как правило, отсутствует (свойственно «островным» зонам) или минимален (в европейских странах). Снижение налогов или их полная отмена (взамен на выплату фиксированного сбора, который как минимум в несколько раз меньше предполагаемого налога на прибыль в не-офшоре).

В такой схеме все «остаются довольны»: казна государства пополняется за счет вливаний иностранный бизнесменов, а компания избавляется от необходимости платить налоги на доход в своей стране и контроля государства.