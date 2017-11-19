Что такое офшор и зачем они нужны

Термин «Офшор» (от англ. Offshore — «вне берега) впервые начал использоваться в юридическом контексте в США в середине XX века. В одной из газет был опубликован материал, в котором рассказывалось, как американская компания перенесла свой главный офис на территорию другого государства. Так находчивой фирме удалось избежать пристального внимания налоговиков и властей США, что позволило бизнесу сэкономить неплохую сумму.
Что такое офшор?
С тех пор подобная схема получила широкое распространение. Сегодня «Офшор» — это страна или ее часть, на которой действуют особые юридические и экономические правила для ведения бизнеса, выгодные для компаний.
Офшорные зоны упрощают процесс регистрации частных компаний для лиц, которые являются гражданами другой страны. Поэтому начать вести дела здесь максимально просто. И дешево: ценник на готовую фирму «под ключ» с необходимым пакетом документов для ведения предпринимательской деятельности можно купить за 300 долларов.
В таких зонах действуют налоговые льготы для тех, кто не является резидентом страны. Например, американец, зарегистрировавший фирму в офшоре и ведущий хозяйственную деятельность на территории США, признается владельцем офшора.
Популярные для ведения бизнеса офшорные зоны:
- «Островные»: Острова в Карибском море, Сейшелы, Бермуды и др. К этой группе относится и Кипр, которому больше других зон отдают предпочтение бизнесмены из стран бывшего СНГ. Предлагает выгодные условия для любого бизнеса: http://www.auroracons.com.ua/ru/s_uslugi/ss_obzor_yurisdiktsiy/it_offshor_-_kipr_60. Достоинством островных зон является полное отсутствие налогов на прибыль.
- Европейские государства: Австрия, миниатюрный Лихтенштейн и Швейцария. Фирмы, зарегистрированные на территории этих стран, считаются респектабельным. Но, по сравнению с островными зонами, в европейских более жесткие требования к нерезидентам. В частности, необходима строгая бухгалтерская отчетность по движениям денежных средств по счетам.
- Отдельные части США, Малайзии и некоторых других государств.
Наиболее прибыльными и анонимными считаются островные зоны. Поэтому они пользуются большой популярностью у бизнесменов со всего мира.
Почему возникают офшоры? Правительство стран таким образом привлекает в страну иностранный капитал, давая взамен свободу и льготные налоговые условия. В офшорных зонах можно заниматься разной экономической деятельностью: финансовой, торговой, строительством или производством.
Характерные черты офшора
Офшорные зоны, независимо от своего расположения, имеют одинаковые признаки:
- В ней проста регистрация компаний, у которой владелец является нерезидентом страны-офшора.
- Владельцу бизнеса гарантируется конфиденциальность и анонимность: офшорная зона не передает никаких сведений о его экономической деятельности, в том числе чистой прибыли.
- Финансовый контроль, как правило, отсутствует (свойственно «островным» зонам) или минимален (в европейских странах).
- Снижение налогов или их полная отмена (взамен на выплату фиксированного сбора, который как минимум в несколько раз меньше предполагаемого налога на прибыль в не-офшоре).
В такой схеме все «остаются довольны»: казна государства пополняется за счет вливаний иностранный бизнесменов, а компания избавляется от необходимости платить налоги на доход в своей стране и контроля государства.