DARPA показало найбільш незграбних роботів (відео)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

У минулий четвер, ще до початку офіційних змагань, DARPA дозволила командам учасників провести генеральну репетицію, дозволивши випробувати роботів на новій трасі. Під час усіх попередніх репетицій більшість машин поводили себе дуже компетентно, але, судячи з усього, перед початком публічних виступів складні механізми перенервували і впали в істерику. Результатом цього стали численні курйозні падіння, які в результаті перетворилися в один веселий відеоролик:

Вражає те, що навіть після таких катастроф велика частина роботів залишилася в повному порядку. Після того, як люди повернули їх на вихідну позицію і перезавантажили, машини проявили себе напрочуд гідно. Звичайно, не обійшлося без курйозів: Робот команди IHMC примудрився завалитися на бік двічі, але все одно отримав 7 з 8 очок за технічність. Робот MIT, на якого покладали великі надії, зійшов з траси через неполадки з двигуном, хоча і пройшов більшу частину шляху.

Менеджер проекту, Ґілл Пратт, був здивований тим, як сильно глядачі співпереживали роботам під час випробувань. «Думаю, річ у тім, що боти були антропоморфними. Навряд чи ви будете відчувати гострі емоції через невдачу купи алюмінію і проводів, але варто надати їм людських рис — і кожен відчує розчарування і навіть гіркоту від того, що черговий робот зійшов з дистанції», говорить він.