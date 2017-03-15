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Дикий орел у США забрав домашню кішку (відео)

в Відео 15.03.2017 54 пер.

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В Мережу потрапило відео, на якому відображено, як дикий орел забирає домашню кішку, міцно стиснувши її в пазурах. Інцидент стався в американському штаті Міннесота. Що стало з домашнім вихованцем, невідомо, повідомляє Daily Mail.

На опублікованих нижче кадрах відображено, як орлан піднімає в повітря кішку. Нещасна бранка явно важка для хижого птаха. Видно, що йому потрібні всі сили, щоб не випустити жертву з кігтів.

«Бідна кішка. Іноді хижак сам стає жертвою», — прокоментував відео один з глядачів.

 
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