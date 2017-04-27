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До 2025 року Skoda представить світу ще п’ять електрокарів

в Авто 27.04.2017 22 пер.

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До 2025 року компанія Skoda представить п’ять повністю електричних автомобілів, про це компанія заявила на автосалоні в Шанхаї.

До 2025 года Skoda представит миру еще пять электрокаров

На автосалоні Skoda вперше представила свій концепт електрокара Vision E, він обладнаний двома двигунами сумарною потужністю 306 к. с., володіє запасом ходу до 500 км і максимальною швидкістю 180 км/год.

При цьому, представники компанії повідомили, що до 2019 року вона виведе на ринок спочатку гібридну версію преміум-седана Superb, а електрична модель з’явиться у продажу тільки через рік.

Судячи з усього, Skoda дуже зацікавлена в китайському ринку, саме тому Vision E компанія представила в Шанхаї. У 2016 році в світі було продано близько 1,127 млн автомобілів марки, при цьому в Китаї компанія реалізувала близько чверті від всього обсягу — 317 тис. машин.

Останнім часом китайська влада намагається стимулювати автовиробників до того, щоб ті робили більше електромобілів.

 

 
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