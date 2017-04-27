До 2025 року Skoda представить світу ще п’ять електрокарів

На автосалоні Skoda вперше представила свій концепт електрокара Vision E, він обладнаний двома двигунами сумарною потужністю 306 к. с., володіє запасом ходу до 500 км і максимальною швидкістю 180 км/год.

При цьому, представники компанії повідомили, що до 2019 року вона виведе на ринок спочатку гібридну версію преміум-седана Superb, а електрична модель з’явиться у продажу тільки через рік.

Судячи з усього, Skoda дуже зацікавлена в китайському ринку, саме тому Vision E компанія представила в Шанхаї. У 2016 році в світі було продано близько 1,127 млн автомобілів марки, при цьому в Китаї компанія реалізувала близько чверті від всього обсягу — 317 тис. машин.