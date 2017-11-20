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До берегів Каліфорнії прибило «корабель-привид»

в Фото 20.11.2017 9 Просмотров

 
 

У Каліфорнії виявлені уламки судна, які, швидше за все, належать російському лайнеру «Любов Орлова». Це – корабель-привид, безвісти зниклий в Північній Атлантиці в січні 2013 року.

К берегам Калифорнии прибило российский "корабль-призрак"


Існують побоювання, що судно населене щурами, які можуть стати джерелом хвороб. Крім того, протягом всіх цих років щури не харчувалися нічим, крім своїх же побратимів.

К берегам Калифорнии прибило российский "корабль-призрак"
Двопалубне судно, назване на честь актриси Любові Орлової, в січні 2013 року вирушило на буксирі з канадського Сент-Джонса в Домініканську республіку. Там корабель повинні були демонтувати, так як термін його служби перевищував до того часу 40 років. Однак у буксира порвався трос, і «Любов Орлова» пішла в дрейф. Повідомлялося, що у судна немає розпізнавальних вогнів, воно некеровано, на борту немає жодної людини.

Його доля була не відома, і ось тепер його виявили на узбережжі американського штату Каліфорнія.

 
 
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