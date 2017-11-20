До берегів Каліфорнії прибило «корабель-привид»

У Каліфорнії виявлені уламки судна, які, швидше за все, належать російському лайнеру «Любов Орлова». Це – корабель-привид, безвісти зниклий в Північній Атлантиці в січні 2013 року.



Існують побоювання, що судно населене щурами, які можуть стати джерелом хвороб. Крім того, протягом всіх цих років щури не харчувалися нічим, крім своїх же побратимів.



Двопалубне судно, назване на честь актриси Любові Орлової, в січні 2013 року вирушило на буксирі з канадського Сент-Джонса в Домініканську республіку. Там корабель повинні були демонтувати, так як термін його служби перевищував до того часу 40 років. Однак у буксира порвався трос, і «Любов Орлова» пішла в дрейф. Повідомлялося, що у судна немає розпізнавальних вогнів, воно некеровано, на борту немає жодної людини.

Його доля була не відома, і ось тепер його виявили на узбережжі американського штату Каліфорнія.