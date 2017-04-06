Елон Маск буде створювати кіборгів

Елон Маск не перестає радувати своїми новими устремліннями, йому мало проектів по розробці електромобілів, сонячних батарей, планів щодо колонізації Марса, тепер він вирішив створювати кіборгів і це дуже спокусливо з урахуванням того, що нові технології зв’яжуть людину і комп’ютера, без використання будь-яких інтерфейсів і людина зможе завантажувати і викачувати з комп’ютера свої сни або думки.
Елон Маск створив нову компанію — Neuralink Corp, яка буде імплантувати крихітні електроди в мозок людини. Буде реалізований прямий інтерфейс «мозок-комп’ютер». Перспективи цього напряму досліджень дуже вражаючі. На даному етапі, компанія Маска буде створювати нейроімпланти для боротьби з епілепсією і депресією.
На думку Елона Маска люди повинні злитися з машинами і стати кіборгами, що б не програти битву штучному інтелекту. Нова технологія дозволить імплантувати спеціальні пристрої безпосередньо в мозок, що дозволить дуже швидко отримувати доступ до інформації і не відставати у швидкості мислення та прийняття рішень від штучного інтелекту, який, на його думку буде представляти загрозу для самого існування людства.