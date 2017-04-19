Ford представив гібридний автомобіль для поліції

За наступні п’ять років компанія інвестує $4,5 млрд у виробництво електричних автомобілів
Ford представив перший гібридний автомобіль для поліції. Він повинен легко переносити нестандартні дорожні умови і напружену погоню, запевняють у компанії. За наступні п’ять років Ford хоче інвестувати у виробництво електричних автомобілів $4,5 млрд і уявити 13 нових моделей. Поки що компанія представила тільки поліцейський автомобіль. Компанія обіцяє розробити повністю гібридний позашляховик, а також самокерований гібрид.
Гібридний автомобіль, розроблений Ford спеціально для американської поліції, повинен допомогти заощадити тисячі доларів, які зазвичай витрачаються на бензин. Спочатку нові автомобілі з’являться в Лос-Анджелесі.
«Наша місія – створити безпечну і здорову атмосферу в Лос-Анджелесі. Ми хочемо досягти цієї мети, впроваджуючи останні технології, — прокоментував Чарлі Бек, шеф поліції Лос-Анджелеса, — Ми очікуємо, що нові патрульні машини будуть не тільки економічно і екологічно ефективні, але і стануть корисним інструментом у боротьбі зі злочинністю в мегаполісах.»