Ford представив гібридний автомобіль для поліції

Ford представив перший гібридний автомобіль для поліції. Він повинен легко переносити нестандартні дорожні умови і напружену погоню, запевняють у компанії. За наступні п’ять років Ford хоче інвестувати у виробництво електричних автомобілів $4,5 млрд і уявити 13 нових моделей. Поки що компанія представила тільки поліцейський автомобіль. Компанія обіцяє розробити повністю гібридний позашляховик, а також самокерований гібрид.

Гібридний автомобіль, розроблений Ford спеціально для американської поліції, повинен допомогти заощадити тисячі доларів, які зазвичай витрачаються на бензин. Спочатку нові автомобілі з’являться в Лос-Анджелесі.