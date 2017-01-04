Глобальне потепління збільшило птахам крила

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Стрімке зростання довжини крила птахів (воротникового папуги (Barnardius zonarius)), що поширене в Західній Австралії, може бути пов’язане із зміною клімату, стверджують зоологи з Університету Нотр-Дам у Сіднеї.

Крила папугу подовжилися з 4 см до 5 см за останні 45 років. У міру підвищення температури, збільшення довжини крил може допомогти цим птахам вивільнити надлишкове тепло і краще адаптуватися до навколишнього середовища. Найбільші зміни у довжині крила сталися з 1970-х років, цей період збігається зі зміною температури більш ніж на 0,1-0,2 градуси, а також з проведенням вирубки лісів в штаті Західна Австралія. Хоча зміна температури здається незначною, але це має великий вплив на навколишнє середовище, що підтверджується дослідженнями птахів.

В ході дослідження були вивчені кілька зразків з музею Західної Австралії, в якому знаходиться колекція птахів, що включає в себе воротникового папугу, який жив у 1904 році.