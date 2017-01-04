Не пропусти
Головна / Земля / Глобальне потепління збільшило птахам крила

Глобальне потепління збільшило птахам крила

в Земля 04.01.2017 9 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

Стрімке зростання довжини крила птахів (воротникового папуги (Barnardius zonarius)), що поширене в Західній Австралії, може бути пов’язане із зміною клімату, стверджують зоологи з Університету Нотр-Дам у Сіднеї.

2e8217fc53be55d0ed5893846d40421c

Крила папугу подовжилися з 4 см до 5 см за останні 45 років. У міру підвищення температури, збільшення довжини крил може допомогти цим птахам вивільнити надлишкове тепло і краще адаптуватися до навколишнього середовища. Найбільші зміни у довжині крила сталися з 1970-х років, цей період збігається зі зміною температури більш ніж на 0,1-0,2 градуси, а також з проведенням вирубки лісів в штаті Західна Австралія. Хоча зміна температури здається незначною, але це має великий вплив на навколишнє середовище, що підтверджується дослідженнями птахів.

В ході дослідження були вивчені кілька зразків з музею Західної Австралії, в якому знаходиться колекція птахів, що включає в себе воротникового папугу, який жив у 1904 році.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2016, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments