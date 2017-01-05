Головні кліматичні та енергетичні теми 2017 року

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Світ готується до великих кліматичних змін. Неймовірний технологічний прогрес і такі ж неймовірні екологічні загрози, які ми спостерігали в 2016 році, будуть основною темою і в 2017 році.

А ось головні енергетичні та кліматичні історії, за якими ми будемо стежити в новому році

1. Доля Паризької кліматичної угоди

4 листопада стало насправді історичним днем — паризька хартія вступила в законну силу. Через кілька днів в США, які займають друге місце за обсягом атмосферних викидів, обрали лідера, який скептично ставиться до зміни клімату. Трамп пообіцяв проігнорувати Паризьку угоду, а його кабінетні призначення показали, що адміністрація США буде ворожою до кліматичних дій. Виняток США з боротьби зі зміною клімату ускладнить шлях до мети угоди — обмеження глобального потепління 1,5 або 2 градусами Цельсія.

Небажання Трампа дбати про майбутнє планети може стати горезвісною соломинкою, яка ламає спину верблюда, змусивши інші країни йти на поступки. А можливо і ні. На кліматичній конференції ООН в минулому місяці Китай, найголовніше джерело викидів вуглекислого газу в світі, повторно підтвердив, що буде виконувати дії по боротьбі зі зміною клімату, незалежно від того, що про це думає Трамп.

2. Доля екологічної спадщини Обами

За останні півтора року екс-президент Обама активно займався кліматом. Глава США ввів План чистої енергії, який зобов’язує енергетичні станції скоротити викиди вуглекислого газу на третину до 2030 року. Обама допоміг розробити нові правила щодо скорочення викидів метану в нафтовому і газовому секторі, ефект нагрівання атмосфери від якого у 80 разів більше короткочасного ефекту CO2. Він наклав мораторій на нові вугільні розробки на федеральній землі і заборонив прибережне буріння на великих ділянках в Атлантичному і Арктичному океанах. Обама усіма силами сприяв ратифікації Паризької кліматичної угоди. Зараз доля екологічної спадщини Обами знаходиться під великим питанням, так як деякі найлютіші критики його рішень були призначені на ключові позиції кабінету.

3. Зростання відновлюваної енергії

Восени 2016 року Міжнародне енергетичне агентство озвучило кілька дуже довгоочікуваних новин. У 2015 році більше половини нових енергетичних станцій по всьому світу працювали на відновлюваній енергії. У світі з’явилося 153 гвт нових вітряних і сонячних установок в 2015 році. Тенденція, ймовірно, продовжиться з прогнозованим 42 % приростом до 2021 року.

4. (Тимчасовий) перепочинок від смуги рекордного тепла

2016 рік буде третім роком поспіль, коли оновлювалися глобальні температурні рекорди, але смуга тепла на нашій планеті закінчиться в наступному році — тимчасово, звичайно. Стрибок температури в 2016 році був викликаний одним з найсильніших Ель-Ніньо. Але Ель-Ніньо завершився, а його кліматична противага Ла-Нінья вже тут. А значить, величезна область в екваторіальній частині Тихого океану, яка викидала надлишки тепла в атмосферу, зараз, навпаки, буде втягувати спеку назад.

5. Більше наслідків мінливого клімату

На конференції Американського геофізичного союзу Національне управління океанічних і атмосферних досліджень опублікувало п’яте видання щорічної доповіді «Пояснення екстремальних подій з кліматичної перспективи». Вчені виявили докази того, що антропогенна зміна клімату зіграла роль в численних екстремальних подіях в 2015 році, включаючи 10 хвиль тепла, інтенсивний пожежонебезпечний сезон на Алясці, весняні дощі в Китаї і рекордну зимову сонячну радіацію у Великобританії. Дослідники вже визначили кілька подібних подій і у 2016 році: наприклад, рекордні серпневі повені в Луїзіані, які здаються найбільш пов’язаними з глобальним потеплінням. У 2017-му, ймовірно, наслідків зміни клімату буде не менше.

6. Нові енергетичні технології, і вирішення кліматичних проблем

Вітряна, сонячна і ядерна енергія будуть важливими частинами нашого низьковуглецевого енергетичного майбутнього, але це ще не все. В останні роки спостерігається швидке зростання нових концепцій чистої енергії — вироблення енергії за допомогою хвиль, припливів, вулканів. Не можна забувати і про термоядерну енергію.

Щоб пом’якшити наслідки від вуглецю, який вже потрапив в атмосферу, створюється все більше і більше нових методів — від висмоктування вуглецю прямо з повітря і поховання його глибоко під землею до деяких інтригуючих, але потенційно дуже небезпечних геоінженерних схем.