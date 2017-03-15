Як народжується «суперторнадо» (відео)

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Використовуючи гігантський суперкомп’ютер, метеорологи симулювали «Ель Рено» — торнадо, вихор п’ятої категорії за шкалою Фудзіти, який пронісся над Оклахомою 24 травня 2011 року.



Наукова група під керівництвом Лі Орфа з Об’єднаного інституту супутникової метеорології у Вісконсині працювала з високопродуктивним суперкомп’ютером, щоб візуалізувати внутрішні процеси в торнадо і потужні суперсистеми, які породжують ці явища.

Шість років тому протягом чотирьох днів кілька торнадо атакували Великі Рівнини. Один з цих штормів «приземлився» біля міста Хінтон, Оклахома, де за дві години зруйнував багато споруд і убив дев’ять людей.

Команда вчених постаралася врахувати всі фактори, які були необхідні для «торнадогенеза»: вертикальний профіль температури, тиск, швидкість вітру, вологість — і «віддала» їх суперкомп’ютеру на обробку. Результати аналізу були представлені у формі відео, яке демонструє появу торнадо на світло.

Подивившись цей ролик, можна помітити, як один руйнівний монструозний торнадо «збирається» з кількох незначних. І це виглядає вражаюче.