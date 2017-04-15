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Інопланетяни спостерігають за МКС (відео)

в Відео 15.04.2017 1,507 пер.

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Нещодавно астронавти Том Песке і Роберт Кімбро здійснили вихід у відкритий космос, щоб встановити на зовнішній стороні МКС нові літій-іонні акумулятори. На шоломі Тома Песке була закріплена камера. ESA виклало відео, змонтоване зі знятого тоді матеріалу і на ньому добре видно досить великий НЛО, який літає навколо станції і спостерігає за роботою космонавтів.

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Це не космічне сміття, а керований апарат. Це добре видно на відео, де зроблено збільшення на НЛО, яке відображається праворуч, потім пролітає трохи ліворуч, а потім здійснює маневр вниз.

Як Ви розумієте, космічне сміття не кероване і летить по прямій траєкторії, а цей об’єкт здійснює осмислені маневри, що говорить про те, що ним керують саме для обльоту станції і спостереження за нею і роботою космонавтів під час виходу за її межі.

 

Зверніть увагу, що НЛО рухається з дуже великою швидкістю, а потім різко гальмує і робить приголомшливий віраж при польоті на інший напрямок! Це саме НЛО, кероване пілотом або дистанційно, можливо це безпілотний літальний апарат позаземної цивілізації.

 
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