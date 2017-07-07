Как построить каркасный дом

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Каркасное строительство с каждым годом набирает всё больше популярности. Эта технология позволяет быстро возводить дома при минимальных затратах. Профессиональная бригада рабочих со специальной техникой может построить дом за 20—30 дней.

Процесс строительства

Установка фундамента

Постройка дома начинается с заложения фундамента. При этом возможно использовать три варианта конструкции:

свайно-винтовую,

столбчатую,

ленточную.

Если вам приходится строить на рыхлой земле, то лучше выбрать свайно-винтовую конструкцию. Она имеет ряд весомых достоинств, среди которых отсутствие специальной техники, быстрота монтажа, хорошая несущая способность.

Свайный фундамент можно устанавливать в любое время года. Перед тем как завинтить сваи необходимо провести разметку участка. Ровная поверхность позволит выставить сваи по уровню.

Обвязка и черновой пол

Перед тем как уложить брусья на сваи необходимо сделать обвязку. Очень важно обмазать верхушки мастикой и уложить рубероид. Это будет гидроизоляция, которая защитит конструкцию от разрушения. Сами сваи обрабатываются антисептиком.

Бруски устанавливаются по периметру фундамента. Соединение лучше всего делать в полдерева. Для этого можно использовать 120-миллиметровые гвозди. Стыки лучше усилить металлическими уголками. Фиксация осуществляется крепёжными винтами.

Для чернового пола лучше использовать брус 150 на 100. Для крепления лаг используются металлические уголки, они крепятся к обвязке. Шаг в 60 сантиметров. Не забудьте уложить утеплитель и гидроизоляционную плёнку. В конце кладётся фанера.

Каркас и крыша

Для установки каркаса можно использовать разные доски. К примеру, оптимальным решением можно назвать брус 150 на 50 мм. Но возможны и другие варианты. Начать нужно с угловых стоек. Чтобы зафиксировать конструкцию воспользуйтесь стальными уголками. Воспрепятствовать расшатыванию помогут укосины.

Бруски крепятся вырубкой в углах, в остальных местах уголками. Для фиксации подойдут обычные саморезы. За прочность отвечают диагональные укосы. После этого укладываются балки.

Теперь нужно определиться с типом крыши. Пожалуй, наилучшим вариантом будет мансарда. Она может быть двускатной и четырёхскатной. Главным преимуществом такой конструкции является огромное свободное пространство под крышей. При желании сюда даже окна установить можно.

Отделка

Чтобы придать дому завершённый вид необходимо осуществить внешнюю отделку. Для этой цели отлично подойдёт сайдинг. Также можно использовать материалы-имитаторы. Они могут имитировать натуральный камень или тот же брус.

Для того чтобы сделать фасад смонтируйте обрешётку. При её создании можно использовать как метал, так и бруски. Главное, чтобы шаг был в 60 см. Размер ячейки 40 на 50. Созданную конструкцию необходимо обработать антисептиком и веществом, препятствующим возгоранию.

В процессе отделки важно качественно утеплить дом. Сосредоточить усилия нужно на кровли, перекрытиях, полу и фасаде. Сам утеплитель укладывается в ячейки между брусками. Пароизоляционная плёнка крепится сверху. Внутри всё делаете по собственному усмотрению.

Неужели всё так просто

Конечно же, нет, возведение каркасного дома — непростая задача, с которой под силу быстро справиться только профессионалам. Для всех же остальных строительство может растянуться на годы, да и не факт, что у вас получится что-то путное. Ведь, как известно, первый опыт всегда комом. Поэтому если вы хотите узнать цены на каркасное строительство в Киеве, переходите по встроенной ссылке. Там есть готовые проекты со сметами.