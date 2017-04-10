Китайський інженер одружився на жінці-роботі, яку сам і створив

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Не можете знайти дружину? Немає проблем. Просто створіть робота і одружіться на ньому. Саме це і зробив китайський інженер.



Чжен Цзяцзя, 31-річний розробник штучного інтелекту, який проектує і створює роботів в китайському місті Ханчжоу, провінція Чжецзян, створив жінку-робота в кінці 2016 року, повідомляє газета South China Morning Post.

Жінка-робот на ім’я Інін, може вимовляти прості слова, розпізнавати китайські ієрогліфи, деякі образи та навіть сказати кілька простих фраз.

Як повідомляється, Чжен одружився на Інін під час скромної весільної церемонії. За традиційним звичаєм «наречена була одягнена в чорне плаття, а голова її була покрита червоною накидкою».

Інженер, очевидно, сподівається модернізувати свою дружину-робота з часом, і, можливо, він навчить її рухатися. Природно, він також сподівається, що вона зможе допомагати йому по будинку.

Про одруження Чжен написали в South China Morning Post – найстарішій англомовній газеті Гонконгу.

Чжен закінчив Чжецзянский Університет у 2011 році і отримав ступінь магістра в галузі штучного інтелекту. Газета повідомляє, що він працює в компанії Dream Town – технологічний центр, де розробляють новітні інтернет-технології і стартапи.

Друг, який був присутній на «весіллі», сказав, що Чжен вирішив одружитися на роботі, тому що втомився від постійних нарікань з боку своїх рідних з приводу того, що він досі ще холостяк.

Хто ж був на «весілля»? У газеті писали, що була його мати і друзі, і його колеги теж були присутні на церемонії. Він навіть ніс свою наречену на руках.