Контакт з позаземним розумом відбудеться в найближчі 10 років

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Людство в найближчі 10-12 років може дізнатися про існування інопланетян зі штучним інтелектом. Так вважає головний астроном Інституту пошуку позаземних цивілізацій (SETI) Сет Шостак.



За словами вченого, радіотелескопи SETI щодня фіксують величезну кількість сигналів, але майже всі вони визнаються перешкодами земного походження. Проте раз у кілька років приходять більш складні сигнали, які вчені перевіряють по кілька годин.

Шостак впевнений, що в найближчі 20 років людство отримає докази існування інопланетної цивілізації. Кілька років тому він уклав про це парі.

Дослідник вважає, що інопланетяни більш розвинені, ніж люди, і не потребують тіла з плоті і крові. «Я особисто думаю, що, враховуючи, з якою швидкістю у нас розвиваються комп’ютери, розум у Всесвіті здебільшого не має біологічну природу. Це скоріше якийсь штучний інтелект», — зазначив Шостак.

Він не виключає, що носії позаземного розуму можуть виявитися налаштованими до людства вороже. «Якщо прибульці мають біологічну природу, то якась частина повинна бути агресивною. Якщо ж вони машини, то хто знає, які в них інтереси», — сказав астроном.

Астроном каже, що людство вже розсекретило себе, відправляючи сигнали в космос з часів Другої світової війни.