Кращі космічні фотографії 2016 року від ESA (фото)

Підбірка кращих космічних фотографій року, що минає за версією Європейського Космічного Агентства (ESA)
Космічне селфі Тіма Піку.
Бахрейн. Фото в природних кольорах зроблено супутником Sentinel-2A 18 вересня 2015 року. Чому воно потрапило в топ знімків саме 2016 року не впевнені (за датою публікації?). Але все одно красиво.
Ніл, Синайський півострів і Кіпр. Фото зроблено супутником Sentinel-3A 3 березня 2016 року. Кольори штучні.
Комети Чурюмова-Герасименко. Фото зроблено «Розетті» 27 березня 2016 року з дистанції 329 кілометрів.
Старт «Союзу» з космодрому Куру 25 квітня 2016 року. Ракета вивела на орбіту супутник Sentinel-1B.
Перше фото Sentinel-1B. На ньому зображено Шпіцберген.
Транзит Меркурія по диску Сонця очима супутника Proba-2, відбувся травня.
Тибет очима Sentinel-2A. Фото зроблено 1 лютого 2016 року, кольору штучні.
Повернення «Союз ТМА-19», 18 червня 2016 року.
Полярні сяйва на Юпітері. Зображення скомбіновано зі знімка «Хаббла» за 2014 року і спостережень планети в УФ-спектрі, проведених в 2016 році.
Залишки наднової DEM L316A у Великій Магеллановій хмарі. Знімок композитний. Він отриманий з даних зібраних «Хабблом» у видимій та ІЧ частини спектру.
Газова хмара в сузір’ї Малої Ведмедиці очима обсерваторії «Планк».
Карта оптичної щільності зоряного неба від телескопа «Гайя».
Супутник MetOp-C у випробувальній камері.
Зонд «Філи» на поверхні комети Чурюмова-Герасименко. Фото зроблено 2 вересня 2016 року з дистанції 2.7 кілометра.
Керівник проекту «Розетта» Паоло Феррі відправляє апарату останню команду, 30 вересня 2016 року. Так, у ЦУПе ESA дротові мишки.
Мозаїка, зібрана з кадрів «Розети», зроблених під час спуску на комету.
Зображення урагану Метью в ІЧ-спектрі супутника Sentinel-3A.
Планетарна туманність PK 329-02.2 очима телескопа «Хаббл».
Астронавт Лука Пармітано бере проби породи під час тренування в національному парку Лансароте.
Астронавт Тома Піску розписується на двері свого номера в готелі.
75-й поспіль успішний запуск «Аріан-5», 17 листопада 2016 року.
Тома Піску в модулі «Купола» на МКС.
Радарне зображення затоки Сан-Франциско від супутника Sentinel-1.
Знімок безіменного марсіанського кратера, зроблений апаратом TGO.
Знімок Фобоса, зроблений апаратом TGO. Кольори природні.
Супермісяць: вид з МКС.