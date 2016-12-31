Кращі космічні фотографії 2016 року від ESA (фото)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Підбірка кращих космічних фотографій року, що минає за версією Європейського Космічного Агентства (ESA)

Космічне селфі Тіма Піку.

Бахрейн. Фото в природних кольорах зроблено супутником Sentinel-2A 18 вересня 2015 року. Чому воно потрапило в топ знімків саме 2016 року не впевнені (за датою публікації?). Але все одно красиво.

Ніл, Синайський півострів і Кіпр. Фото зроблено супутником Sentinel-3A 3 березня 2016 року. Кольори штучні.

Комети Чурюмова-Герасименко. Фото зроблено «Розетті» 27 березня 2016 року з дистанції 329 кілометрів.

Старт «Союзу» з космодрому Куру 25 квітня 2016 року. Ракета вивела на орбіту супутник Sentinel-1B.

Перше фото Sentinel-1B. На ньому зображено Шпіцберген.

Транзит Меркурія по диску Сонця очима супутника Proba-2, відбувся травня.

Тибет очима Sentinel-2A. Фото зроблено 1 лютого 2016 року, кольору штучні.

Повернення «Союз ТМА-19», 18 червня 2016 року.

Полярні сяйва на Юпітері. Зображення скомбіновано зі знімка «Хаббла» за 2014 року і спостережень планети в УФ-спектрі, проведених в 2016 році.

Залишки наднової DEM L316A у Великій Магеллановій хмарі. Знімок композитний. Він отриманий з даних зібраних «Хабблом» у видимій та ІЧ частини спектру.

Газова хмара в сузір’ї Малої Ведмедиці очима обсерваторії «Планк».

Карта оптичної щільності зоряного неба від телескопа «Гайя».

Супутник MetOp-C у випробувальній камері.

Зонд «Філи» на поверхні комети Чурюмова-Герасименко. Фото зроблено 2 вересня 2016 року з дистанції 2.7 кілометра.

Керівник проекту «Розетта» Паоло Феррі відправляє апарату останню команду, 30 вересня 2016 року. Так, у ЦУПе ESA дротові мишки.

Мозаїка, зібрана з кадрів «Розети», зроблених під час спуску на комету.

Зображення урагану Метью в ІЧ-спектрі супутника Sentinel-3A.

Планетарна туманність PK 329-02.2 очима телескопа «Хаббл».

Астронавт Лука Пармітано бере проби породи під час тренування в національному парку Лансароте.

Астронавт Тома Піску розписується на двері свого номера в готелі.

75-й поспіль успішний запуск «Аріан-5», 17 листопада 2016 року.

Тома Піску в модулі «Купола» на МКС.

Радарне зображення затоки Сан-Франциско від супутника Sentinel-1.

Знімок безіменного марсіанського кратера, зроблений апаратом TGO.

Знімок Фобоса, зроблений апаратом TGO. Кольори природні.

Супермісяць: вид з МКС.