Лучшие мужские стрижки для свадьбы

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Свадьба — важное событие не только для невесты и ее мамы, пожалуй, для жениха она тоже не является пустяком. Так что, хлопоты вокруг образа невесты, конечно же, не идут ни в какое сравнение с озадаченностью жениха своим внешним видом, но он не менее важен. И если с костюмом все более менее понятно, то что жениху делать со своей прической? Для того, чтобы обеспечить к свадьбе стильную и уместную стрижку, лучше довериться мастеру, и посетить такое заведение, как парикмахерская для мужчин, Москва предоставляет широкий выбор.

Принимая решение о том, как выглядеть, жениху стоит руководствоваться двумя целями: ему нужно комфортно себя чувствовать в стильном образе, а также соответствовать образу невесты. Гармоничность пары — одна из главных задач при обдумывании стилистики всей свадьбы. Согласитесь, невеста в романтичных кружевах и фате и жених с неопрятными жирными волосами как-то не очень сочетаются. А ведь для этого ему не обязательно забыть помыть голову, можно и со средствами для укладки переборщить. Поэтому, стоит доверить образ жениха мужскому парикмахеру.

Выбор прически в зависимости от структуры волос:

Структура волос, пожалуй, одна из самых важных характеристик, от которой будет зависеть и выбор стрижки.

Тонкие и редкие волосы лучше подстригать коротко, а жесткие и густые прекрасно смотрятся и в короткой стрижке, и в длинной. Курчавые требуют особого подхода, и экспериментировать накануне свадьбы с их выпрямлением вряд ли стоит.

Форма лица и мужская прическа:

По форме различают такие типы лиц: квадратное, круглое, овальное, треугольное. Если правильно подобрать прическу к форме лица, можно легко скорректировать какие-то недостатки, улучшить общий вид, сделать лицо полнее или худее, зрительно уменьшить или увеличить подбородок.

Квадратное лицо — такой тип лица не требует особой коррекции, так как мужчина выглядит мужественно и резкие угловатые черты его не испортят. Подойдет как длинная стрижка, так и короткая, можно сделать длинную челку и зачесать ее назад. Также для квадратной формы лица подойдет аккуратная ухоженная борода.

Круглое лицо — круглое лицо требует визуального удлинения. Для этого нужно укоротить виски, оставив длинную челку, которую затем можно взъерошить, придав прически объема. Хорошо подойдут асимметричные стрижки, прически с рваными кончиками. Также поможет сделать лицо худее небольшая бородка.

Овальное лицо — практически идеальная форма лица, испортить которую может лишь густая челка, падающая на лоб. В остальном спектр причесок широк: ультракороткие и на среднюю длину стрижки, гладкие зачесанные волосы, длинные волосы, собранные в пучок.

Треугольное лицо — лицу с острым узким подбородком подойдет классическая короткая стрижка с челкой набок или зачесанными назад волосами. Не стоит поднимать волосы или придавать им дополнительный объем, это еще больше сузит и удлинит лицо.

Чтобы быть уверенным в себе в день собственной свадьбы и чувствовать себя комфортно, посетите такое заведение, как барбершоп или парикмахерская для мужчин.

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