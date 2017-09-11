Мін’юст України почав проводити аукціони на блокчейні

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Відомство провело перші аукціони з продажу заарештованих активів, використавши для цього блокчейн. Це стало частиною тестів по впровадженню технології для підвищення прозорості роботи державних структур, повідомляє Reuters.

Тести в Мін’юсті стали частиною іншої більш глобальної української програми. В обмін на $40 млрд від МВФ та інших донорів країна повинна реформувати свої державні установи і повністю викоренити корупцію. Блокчейн стане одним із способів досягнення цієї мети.

У квітні технологічна компанія Bitfury Group анонсувала співпрацю з українським урядом. Компанія повідомила, що буде працювати над перенесенням різноманітних державних даних на блокчейн-платформу.

Першим до переходу підключилося Міністерство юстиції. Там заявляють, що почали використовувати технологію для проведення аукціонів з продажу арештованого майна. «Ми хочемо зробити продажі заарештованих активів більш прозорими і безпечними, щоб інформація була доступна для всіх, щоб не було побоювань з приводу можливих маніпуляцій», — заявив заступник міністра Сергій Пєтухов. Далі в країні планують перевести на блокчейн інформацію про права на землю і державної власності.

Про перспективи впровадження блокчейн у функціонування своїх інститутів заявляють багато держави. Деякі з них вже почали реалізовувати перші проекти. Нещодавно стало відомо, що КНР почне використовувати блокчейн для збору податків і безготівкових розрахунків. Японія збирається перевести частину держсервісів на цю технологію. До 2019 року Швеція буде реєструвати землю за допомогою розподіленого реєстру.