Mitsubishi побудує морські вітряні електростанції в Європі

У Бельгії в Північному морі буде побудована ВЕС Norther, на якій встановлять 44 турбіни на 370 мегават. Такої потужності вистачить для забезпечення електрикою 400 тисяч домогосподарств. Будівництво проекту, яке має розпочатися вже в січні, оцінюється в $1,27 мільярда.

У Голландії Mitsubishi спорудить вітряну електростанцію, що включає близько 80 турбін біля узбережжя Борселя. За розрахунками компанії, її загальна потужність досягне колосальних 680 мегават. Морська вітряна електростанція обійдеться більш ніж в $2,5 мільярда.