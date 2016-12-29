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Mitsubishi побудує морські вітряні електростанції в Європі

в Технології 29.12.2016 2 пер.

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Японська корпорація Mitsubishi, яка активно займається проектами в сфері відновлюваної енергетики, планує побудувати дві гігантські вітряні електростанції в Голландії і Бельгії.

У Бельгії в Північному морі буде побудована ВЕС Norther, на якій встановлять 44 турбіни на 370 мегават. Такої потужності вистачить для забезпечення електрикою 400 тисяч домогосподарств. Будівництво проекту, яке має розпочатися вже в січні, оцінюється в $1,27 мільярда.

У Голландії Mitsubishi спорудить вітряну електростанцію, що включає близько 80 турбін біля узбережжя Борселя. За розрахунками компанії, її загальна потужність досягне колосальних 680 мегават. Морська вітряна електростанція обійдеться більш ніж в $2,5 мільярда.

Натхнення: greenevolution.ru

 
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