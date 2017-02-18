На думку глави SpaceX людині потрібно терміново інтегруватися з комп’ютером

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Підприємець Елон Маск розповів про своє бачення майбутнього штучного інтелекту — і про те, що, на його думку, повинні зробити люди, щоб не залишити майбутнє за штучним інтелектом.



Виступаючи на Всесвітньому саміті урядів в Дубаї глава Space X і Tesla Елон Маск поділився своєю тривогою про майбутнє людства в епоху бурхливого розвитку штучного інтелекту.

Однією з головних переваг ШІ над людиною є швидкість виводу інформації. Комп’ютер видає результати своєї роботи трильйонів біт в секунду, а людина обмежена швидкістю мовлення, письма або набору тексту, нагадує Маск. Тому, щоб не опинитися на узбіччі історії після того, як ШІ освоїть всі посильні людині завдання, людям потрібен інтерфейс, що дозволяє виводити інформацію з мозку з великою швидкістю.

Такий високошвидкісний інтерфейс дозволити досягти своєрідного симбіозу між розумом людини і обчислювальними потужностями машини, вважає Маск.

Підприємець вже не в перший раз розповідає про своє захоплення ідеєю нейроінтерфейсного виводу; раніше він розповідав про концепції «нейрокружева» — пристрою, здатного перевести діяльність клітин головного мозку у цифрові формати.