Найдавніші рептилії були живородними

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Нова знахідка, зроблена в Китаї, свідчить про те, що живородні тварини з’явилися на Землі на 50 млн років раніше, ніж було прийнято вважати, повідомляє Eurekalert.

Вчені з Технологічного університету в Хефэе виявили на південному заході країни рештки рептилії, що жила 250 млн років тому. Всередині у неї був знайдений ембріон. За словами дослідників, вченим вдалося отримати явне свідчення можливості живородіння у тварини тріасового періоду. Раніше палеонтологи вважали, що ця група, яка відноситься до архозауроподібних рептилій, відкладає яйця.

Тварина харчувалася рибою. Вона відрізнялася довгою шиєю, яка дозволяла їй легко ловити здобич. Ембріон знаходився в районі грудної клітини тварини, його череп був звернений вперед по відношенню до тулуба матері. Зазвичай тварини заковтують здобич з голови, що полегшує процес її проходження в глотці. Крім того, вчені встановили, що ембріон був того ж виду, що і рептилія.