Найнадійніші автомобілі 2017, рейтинг J. D. Power (фото+відео)

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Чим дорожче – тим краще? Загальновідому аксіому спростовує дослідження J. D. Power, американської маркетингово-консалтингової компанії, що придбала популярність в першу чергу завдяки дослідженням автомобільного ринку. В кінці лютого 2017 року компанія опублікувала новий рейтинг надійності автомобілів. У ньому найпопулярніші з випущених марок автомобілів дворічного віку розташовані згідно з рівнем надійності, якості і довговічності. Виявилося, що хоча Lexus і Porsche безумовні лідери щодо надійності вироблених ними машин, проте власники не настільки дорогих автомобілів можуть теж насолоджуватися відмінною якістю.

Для 28-го за рахунком дослідження були вивчені відгуки 35 186 власників автомобілів 2014 року, які вказали на проблеми, що їм довелося випробувати протягом року після покупки машини. Загальна якість автомобіля виводиться з числа поломок на 100 одиниць, відповідно, чим нижчий показник, тим більш надійна машина. Всього у дослідженні було описано 177 поломок, згрупованих у 8 основних категорій.

На думку експертів, найбільше проблем припадає на частку категорії аудіо/зв’язок/розваги/навігація. Загальна кількість поломок цієї категорії становить 22% від всіх. Найчастіше користувачі скаржаться на поганий зв’язок по Bluetooth і нездатність системи правильно розпізнавати голосові команди. Новачок у топ-10 автомобільних проблем 2017 року – відмова акумулятора.

Вже шостий рік поспіль у рейтингу лідирує Lexus з рахунком 110 з 100 автомобілів. Таку ж кількість поломок мають і автомобілі ще однієї компанії преміум-класу – Porsche. Слідом за ними йде Toyota з кількістю поломок 123 на 100 штук — автомобіль Toyota Camry і раніше залишається лідером по надійності моделі в своїй категорії. В цілому Toyota Motor Corporation отримала вражаючу кількість нагород – 10 з 18; це найвища кількість за всі роки існування рейтингу. Четверте місце у Buick (126 поломок на 100 автомобілів), а п’яте – у німецького Mercedes-Benz (131 поломка).

Hyundai продовжує працювати над собою. Якщо за результатами досліджень 2016 року автомобілів цієї марки було 158 поломок на 100 машин, то в цьому їх кількість значно зменшилася і стала 133 з 100. В результаті Hyundai стрибнула з 19 місця на шосте. Варто додати, що також провели роботу над собою компанії Dodge і Ford, порівняно з 2016 роком знизили кількість поломок на 21 кожна, а також Land Rover, скоротило їх кількість на 20.

Повний список найнадійніших автомобілів 2017 року

Судячи за результатами рейтингу виявляється, що власники вироблених в 2014 році автомобілів мають менше проблем, ніж в цілому по індустрії. Якщо середня кількість поломок на 100 автомобілів була 156, то для автомобілів 2014 року воно менше – всього 134.

За словами Дейва Сарджента, віце-президента J. D. Power, причина тут в тому, що покупці все частіше відмовляються від покупки автомобілів, які мають погану репутацію. Більше виробники не можуть собі дозволити жертвувати якістю заради прибутку. Також експерти J. D. Power виявили, що, поряд з лояльністю до бренду і рекламою, ключовим фактором зростання продажу авто є висока надійність машини протягом тривалого терміну служби. Для прикладу, бренд Toyota – найвище місце рейтингу не преміум-класу – в середньому має на 750 доларів більше з продажу автомобіля, ніж у середньому на ринку. В результаті ці 750 доларів на автомобіль обернулися компанії вигодою більш ніж 1,3 мільйона тільки для автомобілів, вироблених в 2014 році.

Хоч, звичайно, автомобілі класу люкс відрізняються прекрасною якістю, однак гроші на ринку робляться саме в масовому сегменті. Так що з кожним роком все менше шансів, що покупці витратять гроші на ненадійну машину.